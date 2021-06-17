Аксенов сообщил, что жертв в результате сильного подтопления на востоке Крыма нет

"В рамках рабочей поездки по регионам, пострадавшим от затопления, встретился с жителями села Приозерное Ленинского района. На сегодня ситуация в зоне подтопления сложилась непростая. Жителям пострадавших районов нанесен серьезный материальный ущерб. Но самое главное, что удалось избежать человеческих жертв", - написал Аксенов.

Он отметил, что "главная задача на текущий момент - оперативно оказать помощь всем пострадавшим, накормить, напоить, обеспечить кровлю над головой". "Вопрос с компенсацией, который волнует местных жителей, будет обязательно решен. Около 40 домов в зоне бедствия. Никого не оставим один на один с бедой. С точки зрения финансирования все будет обеспечено в полном объеме, в том числе из резервного фонда", - добавил Аксенов.

В ходе совещания в четверг он распорядился разместить эвакуированных жителей в гостиницах и санаториях, обеспечить трехразовым питанием. "Сейчас первоочередная задача - это размещение всех, кого эвакуировали в гостиницах и санаториях: людей, чтобы ни в актовых залах, ни в спортзалах не размещать! Ленинский, Кировский районы, где есть необходимость эвакуации, сегодня всех разметить в гостинице - трехразовое питание обеспечить", - сказал Аксенов. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев уточнил, что в селе Новоотрадное Ленинского района подтоплено 34 двора, кемпинговая стоянка отдыхающих, подтоплены порядка 14-15 автомобилей, 30 человек эвакуированы в частную гостиницу.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Крыму Виктор Трояновский пояснил в ходе совещания, что в республике усилен контроль за качеством питьевой воды, специалистов будут обеспечивать реагентами для работ на водоочистных и канализационно-очистных сооружениях, организуют подвоз воды населению спецтранспортом, будет организована раздача предметов первой необходимости и питания пострадавшим в результате ЧС. В Крыму подготовят площадки для временного размещения автобусов и крупногабаритного транспорта в случае введения ограничений на въезд в населенные пункты при ухудшении погодных условий.

О непогоде в Крыму

Глава Крыма считает, что все службы в условиях ЧС работают очень слаженно и профессионально. "В первую очередь необходимо восстановить связь, поскольку около 16 базовых станций мобильной связи не работают, затем, как можно раньше, откачать воду из подвальных помещений, а также расчистить дороги. Все службы находятся на месте: МЧС, Роспотребнадзор, Росгвардия, МВД, Крымэнерго, коммунальные и муниципальные службы", - написал Аксенов, добавив, что рабочая поездка продолжается.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.