Разработчики "Спутника V" предложат производителям дозу вакцины от индийского штамма

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработчики "Спутника V" предложат другим производителям вакцин дополнительную дозу российской вакцины для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщается в Twitter вакцины.

"Команда "Спутник V" скоро предложит дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее разработчики российской вакцины заявляли, что вакцина "Спутник V" более эффективна против индийского штамма, чем любая из тех, результаты исследований которых были представлены для публикации.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также в ВОЗ. Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общая численность населения которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.