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Пандемия COVID-19
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Разработчики "Спутника V" предложат производителям дозу вакцины от индийского штамма

Ранее разработчики российской вакцины заявляли, что вакцина "Спутник V" более эффективна против этого штамма, чем любая из тех, результаты исследований которых представили для публикации
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработчики "Спутника V" предложат другим производителям вакцин дополнительную дозу российской вакцины для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщается в Twitter вакцины.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Команда "Спутник V" скоро предложит дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее разработчики российской вакцины заявляли, что вакцина "Спутник V" более эффективна против индийского штамма, чем любая из тех, результаты исследований которых были представлены для публикации.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также в ВОЗ. Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общая численность населения которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Теги
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