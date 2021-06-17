Губернатор Севастополя поручил службам ЖКХ подготовиться к устранению последствий непогоды

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Коммунальщики Севастополя проверяют работоспособность ливневой канализации города и осматривают деревья, растущие вблизи линий электропередачи, на случай непогоды. Поручение подготовиться к возможным сильным ливням и усилению ветра в четверг на совещании по ситуации в городе в связи с ухудшающейся метеорологической обстановкой дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"С учетом прогноза погоды и большого количества осадков, которые должны на этой неделе выпасть, еще раз посмотреть, что у нас с ситуацией происходит, прежде всего по всем оперативным службам. Понятно, что в принципе болевые точки все известны. Тем не менее надо подготовиться, провести все необходимые мероприятия и в штабном режиме поработать по городу, чтобы не допустить ситуаций или быстро на них реагировать", - сказал Развожаев.

Сотрудники сетевых и управляющих компаний проводят осмотр улиц, в частности, проверяют и расчищают забитые ливневки, обрезают нависшие над проводами ветви деревьев. В Севастополе сформировали более 40 бригад аварийных служб, могут быть задействованы 83 единицы техники. Будет организовано ночное дежурство на случай ухудшения погоды.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.