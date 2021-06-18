"Известия": мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений с октября 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сумма мошеннических операций достигла почти 1,4 млрд с октября 2019 года. Помимо этого, число мошеннических группировок превысило 200, пишут " Известия " со ссылкой на исследование сервиса мониторинга даркнета DLBI.

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В исследовании сказано, что за пять месяцев 2021 года объем краж вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма украденного с января по июнь составила почти 539 млн рублей.

Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через "Авито", 19% - через "Юлу", 11% - через "Авто.ру", остальное приходится на другие ресурсы, указано в исследовании.

Как отмечено в материале, основным способом обмана на таких площадках является направление фишинговой ссылки через сторонний мессенджер, где покупатели производят платеж за несуществующий товар.