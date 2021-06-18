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Для вакцинации мигрантов в Москве могут использовать "Спутник Лайт"

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город может вскоре получить разрешение использовать препарат для вакцинации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Для вакцинации от коронавируса мигрантов в Москве, скорее всего, будут использовать "Спутник Лайт".

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Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов", - написал мэр.

По расчетам властей города, это произойдет в начале июля, может быть, раньше.

' ТАСС/Ruptly'

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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