{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Керчи оказались подтоплены музейные объекты

По данным властей региона, пострадали объекты Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в том числе здание историко-археологического музея, который находится под горой Митридат

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Музейные объекты оказались подтопленными в Керчи из-за стихии, специальная комиссия выехала на место для оценки ущерба, сообщила ТАСС в пятницу министр культуры Крыма Арина Новосельская.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"Сейчас уже комиссия из Симферополя [выехала], когда мы сможем добраться, пока туда очень тяжело добраться, будем понимать, что там происходит. Подтопления [музейных объектов] есть, мы их оценим", - сказала Новосельская. Она уточнила, что речь идет о Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, в том числе о расположенном в центре города в старинном здании историко-археологическом музее, который находится под горой Митридат, а также двух филиалах: Керченская крепость и Аджимушкайские каменоломни - мемориальный комплекс в подземелье, где в годы Великой Отечественной войны держали оборону советские солдаты.

Министр отметила, что добраться к крепости и каменоломням на данный момент возможно только на транспорте повышенной проходимости. По ее словам, в Ялте объекты, имеющие историческую ценность, обильными осадками не повреждены.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

В пятницу в Крыму ожидается усиление южного ветра 20-25 м/с. Прогнозируются очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
В Москве выявили 9 056 заболевших COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии
Также в столице зарегистрировали 78 смертей из-за COVID-19 - максимум с 19 января
Читать полностью