Для работы вахтовиком на севере Хабаровского края будет требоваться прививка от COVID-19

"Отдельные требования вводятся для граждан, вылетающих в северные районы края для работы вахтовым методом. Им, помимо отрицательного теста на COVID-19, необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса. Без такого комплекта документов в вылете будет отказано", - следует из сообщения на сайте правительства.

Помимо этого с 21 июня вылет в Николаевский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы будет возможен только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Такие меры вызваны непростой эпидемиологической обстановкой и увеличением числа заболевших в Хабаровском крае, а также риском заноса инфекции в отдаленные поселки. Уточняется, что имеющие прописку в этих районах края, а также вылетающие для ухода за больными могут пройти тестирование бесплатно. В аэропорту Хабаровска продолжает работать экспресс-лаборатория, предоставляющая результат в течение двух часов.

В северных районах Хабаровского края фиксируют высокие показатели заболеваемости. Так, в Охотском районе выявлено сразу несколько очагов коронавирусной инфекции, диагноз подтвержден более чем у 200 человек. На карантин закрыты село Вострецово и поселок Новое Устье.

По последним данным оперативного штаба, в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 53,6 тыс. случаев заболевания, 51,3 тыс. человек выздоровели, 445 - умерли. Более 134,4 тыс. жителей региона прошли полную вакцинацию, развернуто 833 койки, из них свободных осталось 166.