Эксперт: антикоронавирусные меры стоит усилить для максимального ограничения контактов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более активная вакцинация населения от коронавируса, а также усиление действующих мер для максимального ограничения контактов помогут справиться с резким ростом заболеваемости, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В Москве максимум заболевших COVID-19 за всю пандемию. Но вспышки идут по всей России

Он также отметил, что сейчас в России в основном выявляют инфицированных индийским штаммом коронавируса, который более заразен. "Вакцинированных мало, тех, кто переболел в первую волну с сохранившимися антителами, сейчас все меньше, иммунная прослойка никакая", - сообщил ТАСС эксперт.

"Выход - вакцинация с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, другого выхода никакого нет. Частичные ограничения, которые были введены недавно, вероятней, стоило бы усилить. Не до локдауна, но до максимального разобщения этих связей и цепочек передачи вируса", - подчеркнул Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что процесс предотвращения распространения вируса был ослаблен на том этапе, когда выявлялось небольшое число инфицированных, что повлекло за собой рост контактов с заболевшими.

"Рост связан с тем, что процесс запущен был уже изначально. Когда мы видели рост заболеваемости в 1 тыс., 2-4 тыс. человек, самое начало роста, это означало, что эти люди, которые попали в статистику и были выявлены, уже проконтактировали с инфекцией и, помимо них, еще огромное количество людей проконтактировали. Меры же были приняты после того, как пошел рост заболеваемости, а не перед тем, как он начался, соответственно, контактов было огромное количество", - указал инфекционист.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения в сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших ковидом, что стало максимумом с начала пандемии.

Всего в России зарегистрировано 5 281 309 случаев, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.