{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: антикоронавирусные меры стоит усилить для максимального ограничения контактов

Сейчас в России в основном выявляют инфицированных индийским штаммом коронавируса, отметил вакцинолог Евгений Тимаков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более активная вакцинация населения от коронавируса, а также усиление действующих мер для максимального ограничения контактов помогут справиться с резким ростом заболеваемости, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

На эту тему
В Москве максимум заболевших COVID-19 за всю пандемию. Но вспышки идут по всей России
В Москве максимум заболевших COVID-19 за всю пандемию. Но вспышки идут по всей России

Он также отметил, что сейчас в России в основном выявляют инфицированных индийским штаммом коронавируса, который более заразен. "Вакцинированных мало, тех, кто переболел в первую волну с сохранившимися антителами, сейчас все меньше, иммунная прослойка никакая", - сообщил ТАСС эксперт.

"Выход - вакцинация с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, другого выхода никакого нет. Частичные ограничения, которые были введены недавно, вероятней, стоило бы усилить. Не до локдауна, но до максимального разобщения этих связей и цепочек передачи вируса", - подчеркнул Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что процесс предотвращения распространения вируса был ослаблен на том этапе, когда выявлялось небольшое число инфицированных, что повлекло за собой рост контактов с заболевшими.

"Рост связан с тем, что процесс запущен был уже изначально. Когда мы видели рост заболеваемости в 1 тыс., 2-4 тыс. человек, самое начало роста, это означало, что эти люди, которые попали в статистику и были выявлены, уже проконтактировали с инфекцией и, помимо них, еще огромное количество людей проконтактировали. Меры же были приняты после того, как пошел рост заболеваемости, а не перед тем, как он начался, соответственно, контактов было огромное количество", - указал инфекционист.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения в сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших ковидом, что стало максимумом с начала пандемии.

Всего в России зарегистрировано 5 281 309 случаев, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Более трети россиян считают, что для самокатов надо разработать новые ПДД
По результатам исследования Rambler&Co, такой позиции придерживаются 39% респондентов, а 42% приравняли бы самокаты к велосипедам или мопедам
Читать полностью