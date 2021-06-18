В Москве максимум заболевших COVID-19 за всю пандемию. Но вспышки идут по всей России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России достигло максимума с 1 февраля. В Москве оно оказалось самым высоким за всю пандемию, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
При этом темпы распространения новой болезни ускоряются не только в столице - подъем заболеваемости фиксируется практически по всей стране. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.
Распространение
За сутки в России выявили 17 262 заразившихся против 14 057 днем ранее (рост на 22,8%). Это максимум с 1 февраля 2021 года, когда в стране подтвердили 17 648 случаев заражения.
В общей сложности с начала пандемии в России заразились 5 281 309 человек. Это более 3,6% населения.
Показатель заболеваемости с учетом численности населения вырос почти до 9,9 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей. С начала лета он увеличился примерно на 62,7%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.
Коэффициент распространения коронавируса в стране после резкого скачка в конце прошлой недели составляет 1,08.
Выздоровевшие
Уже 15 дней подряд число выздоравливающих после коронавирусной инфекции в России оказывается меньше количества новых случаев заражения. За минувшие сутки вылечились 10 954 человека.
Всего уже выздоровели 4 850 659, или 91,8%, заразившихся. Их доля опустилась до минимума с 7 апреля.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, напротив, растет. В пятницу оно впервые с середины марта превысило 300 тыс.
В стране наращивают число больничных коек: по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в последнее время оно увеличилось с 102 тыс. до 127 тыс.. При этом свободными остаются только 16% - примерно столько же, сколько в начале апреля.
Умершие пациенты
Вслед за заболеваемостью в России растет и смертность из-за инфекции. В четверг штаб сообщил о 416 летальных исходах за сутки, а в пятницу - уже о 453, что стало максимумом за три месяца, с 18 марта.
При этом из-за роста числа инфицированных показатель летальности пока не меняется и составляет 2,43%. В общей сложности, по информации штаба, в стране умерли 128 445 заболевших.
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
Главные очаги
Главными очагами эпидемии в России остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. На них пришлось почти две трети всех случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки.
В Москве подтвердили 9 056 случаев, это максимум за все время пандемии. Предыдущий - 8 203 заболевших - был зарегистрирован 24 декабря 2020 года.
Показатель заболеваемости с учетом численности населения в столице с начала лета вырос более чем вдвое - с 23,1 до 55,1 случая в сутки на 100 тыс. жителей. По подсчетам ТАСС, в городе за время пандемии заразились свыше 10% населения, а власти полагают, что переболевших гораздо больше. Мэр Москвы Сергей Собянин признал новую вспышку неожиданной и ужесточил ограничительные меры.
В Подмосковье темпы распространения инфекции также резко ускорились. В пятницу стало известно о 1 254 заболевших в регионе за сутки, что стало максимумом с 18 января, а показатель заболеваемости с конца весны увеличился почти в 1,5 раза.
В Санкт-Петербурге ситуация пока складывается иначе: хотя за последние сутки в городе подтвердили 970 случаев (максимум с 6 марта), заболеваемость растет не так быстро - с 15,5 случая в день на 100 тыс. жителей в последний день мая до 16,8 в пятницу, то есть всего на 8%.
Новые вспышки
Хотя основной прирост заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье (об этом говорила, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова), эпидемическая ситуация начала ухудшаться и в других частях страны.
Самый резкий рост фиксируется в Северо-Западном федеральном округе, где показатель заболеваемости с начала лета вырос на 17,2% - с 9,3 до 10,9 случая в сутки на 100 тыс. человек. Вспышки здесь регистрируются почти во всех регионах.
На втором месте идет Северный Кавказ с ростом на 9,5%. Однако в целом заболеваемость в этом федеральном округе остается самой низкой в стране - только 1,7 случая в день на 100 тыс. жителей.
В Центральной России рост показателя составил 6,1%, а на Дальнем Востоке - 6,3%, в основном за счет серьезного ухудшения ситуации в Бурятии (за минувшие сутки там выявили сразу 223 заразившихся, это максимум с 15 декабря 2020 года).
В остальных федеральных округах положение более стабильно: в Южном заболеваемость с начала июня выросла на 3,5% (несмотря на резкий подъем в Крыму и Севастополе), в Сибири - на 2,9%, в Приволжье - на 2,7%, а на Урале - на 2,4%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.