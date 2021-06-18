В Москве максимум заболевших COVID-19 за всю пандемию. Но вспышки идут по всей России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России достигло максимума с 1 февраля. В Москве оно оказалось самым высоким за всю пандемию, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. При этом темпы распространения новой болезни ускоряются не только в столице - подъем заболеваемости фиксируется практически по всей стране. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент. Распространение За сутки в России выявили 17 262 заразившихся против 14 057 днем ранее (рост на 22,8%). Это максимум с 1 февраля 2021 года, когда в стране подтвердили 17 648 случаев заражения.

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В общей сложности с начала пандемии в России заразились 5 281 309 человек. Это более 3,6% населения. Показатель заболеваемости с учетом численности населения вырос почти до 9,9 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей. С начала лета он увеличился примерно на 62,7%, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Коэффициент распространения коронавируса в стране после резкого скачка в конце прошлой недели составляет 1,08. Выздоровевшие Уже 15 дней подряд число выздоравливающих после коронавирусной инфекции в России оказывается меньше количества новых случаев заражения. За минувшие сутки вылечились 10 954 человека. Всего уже выздоровели 4 850 659, или 91,8%, заразившихся. Их доля опустилась до минимума с 7 апреля. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, напротив, растет. В пятницу оно впервые с середины марта превысило 300 тыс. В стране наращивают число больничных коек: по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в последнее время оно увеличилось с 102 тыс. до 127 тыс.. При этом свободными остаются только 16% - примерно столько же, сколько в начале апреля. Умершие пациенты Вслед за заболеваемостью в России растет и смертность из-за инфекции. В четверг штаб сообщил о 416 летальных исходах за сутки, а в пятницу - уже о 453, что стало максимумом за три месяца, с 18 марта. При этом из-за роста числа инфицированных показатель летальности пока не меняется и составляет 2,43%. В общей сложности, по информации штаба, в стране умерли 128 445 заболевших. Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить. Главные очаги Главными очагами эпидемии в России остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. На них пришлось почти две трети всех случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки.

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