Онлайн-помощника запустили в Ялте для жителей, оказавшихся в сложной ситуации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым запустил специального информационного онлайн-помощника в Telegram-канале для жителей Ялты, которые оказались в сложной ситуации из-за непогоды, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ЦУР.

"Согласно данным аналитиков ЦУР, наш пилотный чат-бот по ЧС для жителей восточного Крыма оказался очень полезным. За ночь его просмотрели более 7 тыс. человек, активировали свыше 200. Поскольку мощный циклон нанес удар и по Ялте, мы запустили онлайн помощника и для жителей южной столицы Крыма. Его главная задача - помочь людям, которые оказались в сложной ситуации, оперативно получить необходимую информацию", - сказал руководитель ЦУР РК Анатолий Половинец, слова которого приводит пресс-служба.

В чат-боте содержатся телефоны экстренных служб и официальных аккаунтов властей в социальных сетях, адреса пунктов временного пребывания и памятки поведения при угрозе селей и наводнений. Также в нем представлена актуальная информация о работе общественного транспорта. Справочные данные онлайн-помощника будут корректироваться и обновляться с учетом запросов жителей.