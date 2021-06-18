Уровень воды в Керчи упал в три раза

ТАСС, 18 июня. Уровень воды после сильных дождей в крымской Керчи упал в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 12:00 мск на территории городского округа Керчь остаются подтопленными 117 домовладений на территории двух муниципальных образований. На данный момент уровень воды на территории города уменьшился в три раза", - сказали в ведомстве.

В зону наводнения, по оценке МЧС, попали 1 700 человек, эвакуированы 1 387 человек. В четырех пунктах временного размещения находятся 155 человек. Дополнительно развернуто еще два пункта.

"Проведена откачка воды в 54 домовладениях. Представителями Роспотребнадзора организован контроль качества воды путем отбора проб в местах подтопления", - добавили в МЧС.

Частично без света остаются жители Керчи и Ленинского района. Энергоснабжение насосов, обеспечивающих водоснабжение, восстановлено, отметили в пресс-службе. Также подключены городские больницы, роддома, операторы сотовой связи.

В ликвидации последствий наводнения участвует более 900 человек и более 160 единиц техники. Из Донского спасательного центра МЧС в Керчь направлена аэромобильная группировка в количестве 53 человек и 13 единиц техники. Также привлечены специалисты ведомственного центра "Лидер". Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется.