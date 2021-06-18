Глава Нижегородской области повторно вакцинировался от коронавируса

"Глава региона сделал прививку в мобильном вакцинальном пункте в Автозаводском районе перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что в пункт вакцинации они пришли вместе с супругой. "Сам я вакцинировался еще в прошлом году, никаких побочных эффектов не было, зато фиксировался очень высокий титр антител. По работе часто контактировал с людьми, потом оказывалось, что кто-то из них был болен, но я не заразился, прививка себя оправдала. Прошло уже немало времени, титры упали, ни минуты не сомневался в том, что нужно ревакцинироваться", - отметил Никитин.

Он добавил, что все его знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания, никто из них не заболел.

"Конечно, факты заболевания после вакцинации в регионе и стране есть, но во всех случаях, которые известны, это легкое течение болезни. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов", - добавил Никитин.

По его словам, в регионе вакцинировалось около 400 тыс. человек. Есть необходимый запас вакцины, поток желающих вакцинироваться увеличился. Губернатор призвал всех к этому ответственному решению. "Это уже не наше личное дело, а забота о близких и о ситуации в стране в целом. Если заболеваемость примет такие формы, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых регионах, то система здравоохранения будет испытывать огромную нагрузку", - резюмировал Глеб Никитин.