Синоптики сообщили, что погода на Юге России улучшится в выходные

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Период непогоды на Юге России, в отдельных регионах которого за последние сутки выпали от одной до двух месячных норм осадков, завершится на выходных, в субботу ливневые дожди прекратятся, выглянет солнце, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в том числе в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду, в Ялте также введен режим ЧС.

"На юге страны, который оказался в эпицентре мощной черноморской депрессии, наконец-то завершается период аномальной непогоды. Сегодня южные регионы еще остаются под ее влиянием, но она начнет понемногу уходить в сторону Европы. Погода на выходных днях поменяется, атмосферное давление повысится, ливни прекратятся, дожди и грозы станут носить локальный характер, они будут небольшими и непродолжительными. Выглянет солнце, температура воздуха повысится практически везде", - сказал Синенков.

В Сочи будет без осадков, солнечно и тепло - около 25-27 градусов, такая же погода прогнозируется в Севастополе и Ялте. В Ростове-на-Дону - 28-30 градусов, без осадков. В Краснодаре, на Тамани - 29-31 градус, солнечно.

В республиках Северного Кавказа дожди также прекратятся. Во Владикавказе - до 27-29 градусов тепла, в Ставрополе - 29-31 градус. В Майкопе воздух прогреется до 30-32 градусов.

"Большую часть следующей недели осадков не предвидится. Но это не означает, что период тропических ливней прекратится. Есть вероятность, что придет южный циклон, и все может повториться через неделю", - добавил представитель "Фобоса".