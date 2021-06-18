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Пандемия COVID-19

Школы Москвы смогут самостоятельно принять решение о датах проведения выпускных

В случае проведения праздника в школах будет ограничено количество человек в помещениях

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Все школы Москвы смогут самостоятельно принять решение об организации и датах проведения выпускных вечеров. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки.

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"Московские школы самостоятельно принимают решение об организации выпускного вечера и датах его проведения. Так, учебные заведения могут организовать праздник для выпускников на своей территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а именно с проведением термометрии, использованием нескольких входов, тщательной уборкой и дезинфекцией помещений", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в помещениях будут установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые безопасны для детей.

"В случае проведения праздника в школе количество человек в помещениях будет ограничено, средства индивидуальной защиты будут обязательны для участников выпускного. При этом у родных выпускников также будет возможность посмотреть видеозапись и онлайн-трансляцию школьного праздника", - рассказал собеседник агентства.

Администрация школы принимает участие в организации праздника только на территории образовательной организации.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за ухудшения эпидобстановки.

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РоссияПандемия COVID-19
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