Италия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Италии вводят обязательный пятидневный карантин для прибывающих из Великобритании. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Я подписал новое постановление, которое разрешает въезд из стран Европейского союза, из США, Канады и Японии c "зеленым сертификатом", продлевает ограничения на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки, а также вводит пятидневный карантин и обязательное ПЦР-тестирование для лиц, прибывающих из Великобритании", - написал он на Facebook.

В настоящий момент в Италии разрешен свободный въезд (по предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус) и не предусмотрен карантин для граждан ЕС, Шенгенской зоны и Израиля. Итальянские власти не называют даты и возобновления приема туристов из России.