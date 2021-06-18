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Пандемия COVID-19

Италия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

Туристам из стран Европейского союза, из США, Канады и Японии c "зеленым сертификатом" въезд в страну разрешили

РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Италии вводят обязательный пятидневный карантин для прибывающих из Великобритании. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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"Я подписал новое постановление, которое разрешает въезд из стран Европейского союза, из США, Канады и Японии c "зеленым сертификатом", продлевает ограничения на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки, а также вводит пятидневный карантин и обязательное ПЦР-тестирование для лиц, прибывающих из Великобритании", - написал он на Facebook.

В настоящий момент в Италии разрешен свободный въезд (по предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус) и не предусмотрен карантин для граждан ЕС, Шенгенской зоны и Израиля. Итальянские власти не называют даты и возобновления приема туристов из России.

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С 1 июля "зеленые цифровые пропуска" - ковид-сертификаты - должны начать действовать во всех странах ЕС. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ, определяющий порядок получения этого документа.

Теги
ВеликобританияИталияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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