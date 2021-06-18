Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 135 мм осадков выпало в Ялте, сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился, сообщила на своей странице в Facebook мэр Ялты Янина Павленко. Большая часть города на данный момент остается обесточенной, подача воды по-прежнему прекращена.
"Погодные условия уже значительно улучшились, дождь практически прекратился. Выпало более 135 мм осадков, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена, мы прекратили сознательно подачу воды", - сказала Павленко.
Она добавила, что во временном жилье нуждались 62 человека, их расселили, прием заявок от нуждающихся в расселении продолжается.
В пресс-службе "Крымавтотранса" журналистам уточнили, что автобусные рейсы до города отменены. "В связи с погодными условиями ГИБДД закрыло въезд в город Ялта. На все рейсы данного направления билеты будут реализовываться до Алушты", - говорится в сообщении. Утром в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел грязевой сель, движение организовано в реверсивном режиме.
Ранее в Ялте ввели режим ЧС, из-за загрязнения источников воды ограничили ее подачу населению, приостановили работу изношенных электросетей. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.