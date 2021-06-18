Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 135 мм осадков выпало в Ялте, сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился, сообщила на своей странице в Facebook мэр Ялты Янина Павленко. Большая часть города на данный момент остается обесточенной, подача воды по-прежнему прекращена.

"Погодные условия уже значительно улучшились, дождь практически прекратился. Выпало более 135 мм осадков, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена, мы прекратили сознательно подачу воды", - сказала Павленко.

Она добавила, что во временном жилье нуждались 62 человека, их расселили, прием заявок от нуждающихся в расселении продолжается.