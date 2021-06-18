Многотысячный митинг в поддержку экс-президента Армении Кочаряна проходит в центре Еревана

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников бывшего президента Армении и лидера избирательного блока "Армения" Роберта Кочаряна собрались на площади Республики в центре Еревана. Этот митинг - завершающий для Кочаряна перед парламентскими выборами 20 июня.

Сторонники бывшего президента стянулись к площади большими группами с прилегающих улиц. Одна из колонн прошла шествием по улице Туманяна в сторону главной площади столицы. Как передает корр. ТАСС, правоохранители регулировали движение людей. Другая колонна сторонников бывшего президента подошла к месту проведения митинга по параллельной Туманяну улице Амиряна. Играет музыка, каких-либо провокаций нет. Вдоль площади выстроились полицейские автобусы. В руках собравшихся белые флаги с символикой блока Кочаряна, а также транспаранты с названиями различных регионов, жители которых представлены на митинге.

Примечательно, что сцена, на которой будет выступать Кочарян и члены его команды, расположена на площади Республики на противоположной стороне от Национальной галереи, где накануне выступал перед своими сторонниками главный оппонент Кочаряна - и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами предстоящих выборов. По данным социологов, также способны преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы СНБ Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.