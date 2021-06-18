Владельцы затопленных в Крыму автомобилей смогут сделать экспертизу бесплатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Экспертиза транспортных средств, пострадавших в результате подтоплений в Крыму, будет выполнена бесплатно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба в пятницу.

"Мы договорились, что по автомобилям <…> будет проведена бесплатная экспертиза. При этом <…> я прошу тех, у кого ковер был намочен, не обращаться. Мы говорим о тех транспортных средствах, которые были практически под приборную доску затоплены и фактически не имеют возможности к эксплуатации", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что сейчас власти работают над механизмом, который позволит жителям подтопленных городов и районов компенсировать ущерб. В субботу экспертная организация приступит к его оценке.

Кроме того, помощь получат предприниматели, чье имущество также пострадало в результате ЧП. "До вторника 10:00 будут приняты все решения в координации с федеральным центром, как компенсировать ущерб предпринимателям и автомобилистам", - сказал Аксенов. Он добавил, что размер ущерба, который понесли предприниматели в результате подтоплений, также определит комиссия.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов. В ряде городов и районов Крыма введен режим ЧС регионального уровня.