Мединский считает, что российские традиции по вакцинации актуальны в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия обладает традициями вакцинации, которые насчитывают несколько веков, и они актуальны и в эпоху борьбы с коронавирусной инфекцией в XXI веке. Меры по обязательной вакцинации, предпринятые в разных регионах страны, являются верными, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Принимаемые сейчас в ряде регионов РФ меры по обязательной вакцинации отдельных групп граждан считаю исключительно верными. Убежден, что надо идти дальше, действовать жестче", - говорится в его заявлении, опубликованном на портале "История.РФ"

Мединский напомнил, что создание российскими учеными первой в мире вакцины от коронавируса - "Спутник V" - в духе давних традиций страны. Он подчеркнул, что среди первых привились императрица Екатерина II и ее сын Павел еще в XVIII веке. Помощник президента отметил, что позднее в СССР была объявлена обязательная вакцинация от ряда болезней. "Стройными рядами в СССР поголовно вакцинировали детей от оспы, кори, коклюша, полиомиелита, краснухи, столбняка и туберкулеза. И большинство этих страшных болезней - для всех, кто следил за календарем прививок - оставались где-то в далеком прошлом", - рассказал Мединский.

Помощник президента добавил, что лично сам показал свое доверие российской науке и медицине и вакцинировался дважды, привились и члены его семьи. "История учит: единственный способ избежать тысяч и тысяч новых смертей и миллионов случаев испорченного здоровья - в тотальной вакцинации. На полностью добровольную, мое мнение, сейчас уповать наивно, в любом случае - это будет слишком медленно", - считает он.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

После этого аналогичное решение об обязательной вакцинации части работающего населения приняли в других регионах - Московской области, Кемеровской области, на Сахалине, в ряде других субъектов РФ заявили о проработке такого вопроса. Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.