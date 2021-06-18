WSJ: Китай к 2025 году намерен полностью отказаться от политики ограничения рождаемости

ТАСС, 18 июня. Власти Китая планируют к 2025 году полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье и принять меры по поддержке рождаемости. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, правительство, вероятно, начнет проводить такую политику в провинциях с наиболее низким уровнем рождаемости, а затем снимет ограничения на общенациональном уровне.

В мае китайские власти решили позволить семьям иметь троих детей, не уточнив дату вступления этой меры в силу. Согласно опубликованному по итогам заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая документу, процесс старения населения КНР в последнее время усилился, и послабления "будут способствовать улучшению демографической структуры <...> страны, активной реализации стратегии реагирования на старение населения, а также позволят сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов".

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы. Их также подвергали другим серьезным взысканиям, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая.

Несколько лет назад в Китае было позволено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если первый ребенок у них - девочка. В 2013 году китайские законодатели разрешили иметь двух детей семейным парам, где по меньшей мере один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек. Доля граждан в возрасте старше 60 лет достигла 18,7%. Как сообщило ранее Государственное статистическое управление КНР, численность трудоспособного населения Китая в возрастной категории от 16 до 59 лет за последние 10 лет сократилась более чем на 40 млн человек и составляет порядка 880 млн.