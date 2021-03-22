В бой идут одни старики? Как рождаемость стала для Китая бомбой замедленного действия

На протяжении десятилетий Китай демонстрировал один из наиболее высоких темпов роста ВВП и заслужил звание локомотива мировой экономики. Преимуществом страны стало огромное население — 1,4 млрд человек — и дешевизна рабочей силы. Однако теперь демография превратилась из козыря в настоящую головную боль для самой населенной страны мира. Причиной тому стал самый низкий уровень рождаемости в Китае за 60 лет и стремительное старение населения. История проблемы С 1970-х годов Китай проводил политику "одна семья — один ребенок". То есть только за некоторыми исключениями семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения родителям грозил высокий штраф и серьезные взыскания вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая. Однако такой беспрецедентный демографический эксперимент не прошел даром — население КНР начало стремительно стареть. В настоящее время в Китае насчитывается около 200 млн жителей в возрасте свыше 60 лет. По оценке китайских ученых, если существующую тенденцию не переломить, то к 2030 году показатель достигнет 300 млн, а к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек этой возрастной группы. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% жителей Китая. После первых тревожных звоночков власти КНР поспешили успокоить население страны и международное сообщество — они пообещали постепенно вводить послабления в политику ограничения рождаемости. В 2014 году семейным парам разрешили заводить двоих детей, если хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье. А с 2016 года всем семьям в Китае разрешили иметь двух детей.

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Однако беби-бума не наступило. Точнее, он имел место, но продлился недолго и оказал лишь незначительный эффект. Так, после ввода политики "одна семья — один ребенок" рождаемость в стране еще некоторое время продолжала расти и достигла пика в 1987 году — тогда в Китае родилось 25,5 млн младенцев. После этого показатель начал снижаться. В 2006 году в стране появилось 15,84 млн детей. Это стало самым низким уровнем с 1961 года — тогда антирекорд был обусловлен провалом введенной Мао Цзэдуном политики даюэцзинь ("Большой скачок" — экономическая и политическая кампания ускоренной модернизации) и массовым голодом из-за двух неурожайных годов подряд. Послабления в стратегии "одна семья — один ребенок" в 2014 году практически не изменили ситуацию с рождаемостью к лучшему. Ее замена на курс "одна семья — два ребенка", на первый взгляд, смогла переломить обстановку, так как в 2016 году в стране родились рекордные с 1999 года 17,86 млн детей против 16,6 млн в 2015 году. Власти отчитались об успехах и с облегчением выдохнули. Но, как показало время, радоваться было рано. С 2017 года рождаемость вновь падает, а в 2020 году этот показатель снизился еще на 15% — до 10,03 млн новорожденных (минимальный показатель с 1961 года). Если тенденция сохранится, то население Китая уже в 2027 году может начать сокращаться. Нехватка женщин Демографы объясняют падение рождаемости как внутренними причинами, так и свойственными для многих других развивающихся и развитых стран демографическими тенденциями.

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Среди внутренних факторов они называют "накопительный эффект" политики ограничения рождаемости: проводимый уже около 40 лет курс привел к сокращению общего количества репродуктивных женщин. Иными словами, в Китае стали меньше рожать просто по той причине, что в стране стало меньше женщин фертильного возраста. В 2019 году в Китае на 1 тыс. жителей родилось лишь 10,5 младенца (около 14,65 млн детей в год). По подсчетам ученых, для нормального замещения населения на каждую женщину в Китае в среднем должно приходиться по 2,1 ребенка. Однако несмотря на цель властей КНР прийти к показателю 1,8 ребенка на женщину, это значение уже несколько лет составляет в среднем только 1,6. Баобэй — это недешево В китайском языке есть прямой аналог английского слова baby — баобэй. Дословно его можно перевести как "драгоценное сокровище". Это в полной мере отражает отношение современных китайцев к детям. Юное чадо опекают все многочисленные родственники — родители, бабушки и дедушки, дяди, тети и даже более дальняя родня. Однако благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад. Среднестатистическая китайская семья всегда стремится дать ребенку все самое лучшее, а значит, и самое дорогое. Маленьких детей часто балуют — это свойственно для любой страны мира, однако в Китае этот социальный феномен можно возвести в квадрат, а то и в куб. И слово "драгоценность" по отношению к детям теперь имеет не переносное, а все более прямое значение. Иными словами, все это привело к ярко выраженной коммерциализации всех сфер жизни, связанных с рождением детей и воспитанием молодого поколения. Сопровождение беременности, роды, уход за маленькими детьми, детское питание, услуги нянь, детские сады, школы, кружки и спортивные секции, подготовка к поступлению в высшие учебные заведения — список можно продолжать бесконечно — все это стало в Китае очень дорогим. В таких условиях многие молодые семьи, уже имеющие одного ребенка, не решаются заводить второго — одного бы на ноги поставить. Кроме того, молодожены медлят с расширением семей, стараясь сначала укрепить свое положение.

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Ко всему прочему молодым нужно еще и заботиться о старшем поколении, так как пенсионная система в Китае по-прежнему не является достаточно развитой. Хорошим соцпакетом могут похвастать только те пенсионеры, которые работали в партийных и государственных органах, трудились на госпредприятиях или же много лет служили в вооруженных силах. В то же время абсолютному большинству представителей старшего поколения приходится рассчитывать на довольно скромную пенсию, особенно в сельской местности. Стареющие провинции Еще одним важным фактором для демографической ситуации в Китае является внутренняя миграция населения. Урбанистические процессы в стране продолжаются: ежегодно из сельской местности в города на заработки устремляются ни много ни мало 300 млн человек. И совершенно понятным является тот факт, что пенсионеров среди них почти нет. В основном это представители молодежи и люди среднего возраста. Многие из них всеми силами пытаются обосноваться в крупных городах. Таким образом, в развитых прибрежных провинциях Китая старение населения в значительной степени нивелируется притоком "свежей крови". Их экономический рост продолжается, а рынок труда по-прежнему ломится от предложения относительно дешевых рабочих рук. Многие трудовые мигранты оставляют своих детей в родных деревнях на попечение бабушек и дедушек, приезжают проведать их всего несколько раз в год. Однако в будущем почти все пытаются перевезти детей с собой в города, чтобы они смогли получить хорошее образование и найти высокооплачиваемую работу. Соответственно диаметрально противоположная ситуация складывается в экономически депрессивных восточных, центральных и северо-восточных регионах КНР, так как молодежь покидает их. В этой обстановке многие регионы Китая в прямом смысле "обескровлены" — не хватает ни рабочих рук, ни молодых образованных кадров. Так обычной ситуацией в Китае стали "деревни стариков", где на несколько сотен или тысяч жителей приходится в лучшем случае сотня, а то и несколько десятков человек в возрасте от 18 до 35 лет. С таким анамнезом о продолжении "экономического чуда" или даже удержания высоких темпов экономического роста в этих регионах говорить не приходится. Расслоение провинций Китая не только по доходам населения и росту ВВП, а также и по демографическому потенциалу продолжает углубляться. Пенсионная реформа В ходе прошедшей в марте сессии парламента Китая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил уже давно ходившие в стране слухи: принятый 14-й пятилетний план на 2021–2025 годы предполагает постепенное повышение пенсионного возраста. В настоящее время он составляет 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин и 50 лет для женщин, занимающихся физическим трудом.

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Повышение пенсионного возраста вызвало бурные обсуждения и крайне неоднозначную реакцию у китайской общественности. Однако стоит признать, что других вариантов у правительства страны просто не было. Еще в 2019 году Академия социальных наук Китая посчитала, что при нынешних тенденциях пенсионный фонд страны может оказаться исчерпанным уже к 2035 году. Стремительное старение населения, увеличение средней продолжительности жизни до 77 лет и сокращение рабочей силы привело к тому, что национальный фонд социального обеспечения (в его состав входит и пенсионный фонд) в 2020 году впервые с 2013-го "отчитался дефицитом" — 671 млрд юаней (около $103 млрд). Для успокоения недовольной общественности власти поспешили заверить, что не станут повышать пенсионный возраст одним махом. Этот процесс будет носить поэтапный характер — согласно одному из вариантов, пенсионный порог будет повышаться на несколько месяцев каждый год. Согласно слухам, другой вариант предполагает повышение пенсионного возраста лишь для женщин, чтобы приблизить их по этому показателю к мужчинам. Кроме того, власти рассматривают ряд других мер: расширение охвата населения базовым страхованием, увеличение объемов социальной помощи и размеров пенсий, субсидий и пособий для основных льготных категорий населения. Сам премьер Госсовета КНР заявил о том, что 260 млн китайских пенсионеров представляют собой большой и интересный рынок, в том числе для иностранных компаний, занимающихся обслуживанием пожилого населения. Однако хватит ли у пенсионеров денег, чтобы оплатить услуги бизнеса, — вопрос открытый. Дорогу матерям В то же время власти намерены поддерживать рождаемость. Из кулуаров правительственных и партийных кругов пока просочилось не так много информации. Согласно ей, власти Китая планируют усилить поддержку молодых семей, снизить для них налоги, увеличить декретные отпуска с трех до шести месяцев, а также субсидировать расходы на обучение второго ребенка. Кроме того, представители властей заявили о том, что Китай создаст системы социальной помощи по уходу за детьми и представителями старшего поколения, а также построит в городах целые экосистемы со всей необходимой инфраструктурой, чтобы дети и старики перестали быть обузой для молодых семей. Обсуждается и вопрос о социальном обеспечении молодых и бездетных женщин — предоставлении защиты от дискриминации при приеме на работу, обеспечение различными выплатами во время декрета и при уходе за ребенком и т.д. Еще одной инициативой, которая была озвучена в ходе сессии парламента, стало предложение ввести дальнейшие послабления в политику ограничения рождаемости. Пока это лишь один из обсуждаемых вариантов действий, однако власти рассматривают его всерьез — в некоторых депрессивных регионах Китая семьям может быть разрешено заводить троих детей. Такая практика уже существует в ряде районов северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

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