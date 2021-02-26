Порог бедности: как Китаю удалось вывести 800 млн жителей из нищеты

Описание Председатель КНР Си Цзиньпин © Артем Иванов/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил о том, что Китай одержал историческую победу в борьбе с абсолютной бедностью. По его словам, за последние восемь лет 98,99 млн жителей сельской местности переступили эту черту, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. Как отметил Си Цзиньпин, за это время Китай инвестировал в борьбу по этому направлению порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд). С успехами правительства КНР тяжело спорить: по данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек. Сам же Си Цзиньпин заявил о том, что с 1978 года, когда страна начала политику реформ и открытости, из нищеты было выведено 770 млн жителей. Однако бедность — относительное понятие, как и критерии ее оценки. С чего все началось и как менялись суждения? 40 лет работы

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Правительство Китая ведет борьбу с бедностью уже несколько десятилетий: идея построения общества "сяокан" ("общества средней зажиточности") впервые была озвучена в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином. Именно построение общества средней зажиточности ставилось конечной целью модернизации Китая. В 2002 году XVI съезд Компартии Китая поставил цель завершить "всестороннее строительство общества средней зажиточности" к 2020 году. Си Цзиньпин в 2002 году занимал пост секретаря парткома провинции Чжэцзян и на том же съезде только-только стал членом ЦК КПК. Мог ли он тогда подумать, что именно ему спустя 18 лет будет суждено подвести итоги многолетней работы четырех поколений руководства страны и стать в глазах нации олицетворением этой победы. Уже после прихода к власти в 2012–2013 годах председатель КНР Си Цзиньпин вслед за своими предшественниками провозгласил борьбу с бедностью одним из приоритетов национальной политики. С 2012 года глава государства лично совершил более 50 инспекционных поездок в самые бедные деревни и села страны. Необходимо понимать, что правительство не просто раскрывало кубышку и раздавало деньги бедным. Программы ликвидации бедности включают множество аспектов. Это прокладка современных дорог, линий электропередачи и связи в наиболее отдаленные районы страны для повышения их транспортной доступности и уровня жизни жителей. Это переселение миллионов людей из труднодоступных районов, субсидии, привлечение бизнеса в сельскую местность для создания рабочих мест. А также специальные курсы обучения и переподготовки фермеров для ведения современного хозяйства и вовлечения в торговую деятельность.

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Кроме того, власти приняли ряд мер, которые ликвидировали "передачу по наследству" бедности: построены школы, техникумы и другие учебные заведения в малоимущих районах с бесплатным доступом детей и молодежи к образованию. Порог бедности Однако стоит определиться с терминами. В 2010 году правительство Китая установило порог бедности в качестве годового дохода на уровне 2300 юаней (около $356). С тех пор это значение неоднократно повышалось и в настоящее время составляет для жителей сельских районов 4000 юаней в год (около $620). Насколько эта цифра отвечает реалиям современного Китая — вопрос дискуссионный. Всемирный банк рекомендует считать международным порогом бедности доход около $1,9 в день. Власти Китая же, исходя из показателя 4000 юаней в год, порог бедности установили ниже этого значения — на уровне $1,7 в день. Дьявол, как говорится, в деталях.

Все тот же Всемирный банк делит все экономики мира по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения на несколько уровней: экономики с низкими доходами (менее $1036 в среднем на человека в год), экономики с низким уровнем среднего дохода (от $1036 до $4045 в год), экономики с высоким уровнем среднего дохода (от $4046 до $12 535 в год) и экономики с высокими доходами (более $12 535 в год). Исходя из этой классификации, Всемирный банк приводит собственное рекомендуемое значение порога бедности для каждой из групп стран. Китай, по этой версии, принадлежит к экономикам с высоким уровнем среднего дохода, поэтому, по версии этого международного института, рекомендуемый порог бедности там должен составлять не $1,7, а $5,5 в день. Иными словами, Китай упрекают в том, что его национальные критерии бедности уже сильно устарели. Говорить о победе над нищетой, равняясь по стандартам на Руанду или Эритрею, не очень солидно. А для второй экономики мира совсем моветон. Но власти КНР, судя по всему, не питают иллюзий по этому поводу. Останавливаться рано Даже такая победа над бедностью далась нелегко: в разгар кампании случилось несколько скандалов — власти на местах намеренно занижали доходы жителей, чтобы получить больше субсидий и средств от правительства. Включение в число бедных населенных пунктов для них означало прежде всего бюджетные ассигнования, приоритетный порядок получения всего необходимого, строительство за государственных счет дорог, школ, медицинских пунктов, центров досуга и обучения. Для рядовых жителей участие в этой программе также могло решить ряд проблем: они могли получить от властей продукты питания, распределение на работу или переподготовку, возможность бесплатно обучать детей в школах и техникумах и даже переехать в новое жилье.

Но что будет дальше, если бедность формально побеждена?