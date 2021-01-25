"Скатертью дорога, Дональд": зачем Китай проводил Трампа санкциями

Несколько дней назад Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США, являвшихся представителями администрации президента Дональда Трампа. В их числе бывший госсекретарь США Майкл Помпео и многие другие официальные лица, которые, по мнению Китая, сознательно содействовали деградации отношений между Пекином и Вашингтоном. Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в новой администрации Джозефа Байдена назвала решение Китая "непродуктивным и циничным".

Включение в санкционный список означает запрет на въезд в КНР и на ведение деловых отношений с обозначенными лицами для китайских компаний и организаций. Сами фигуранты списка восприняли санкции с юмором. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон расценил их как "престижное признание" своей антикитайской риторики. Экс-глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро назвал свое попадание в черный список Пекина "знаком почета от диктаторского режима", а бывший заместитель помощника президента по национальной безопасности Мэттью Поттингер заявил газете Financial Times, что это "удачное совпадение", поскольку он и его семья "планировали провести отпуск в стране, которая не осуществляет геноцид". Столкнуться ли фигуранты списка с реальными проблемами или санкции носили символический характер? Это как посмотреть. Пожалуй, вряд ли кто-либо из представителей администрации Трампа планировал провести выходные на пляжах солнечного Хайнаня. Единственной сложностью для фигурантов санкций гипотетически может стать дальнейшее трудоустройство в крупных американских корпорациях или исследовательских структурах: в эпоху глобализации многие из них имеют проекты с Китаем или китайскими компаниями и не захотят расстраивать Пекин. Однако маловероятно, конечно, что антикитайские настроения в американском истеблишменте с приходом Байдена моментально утихнут и ястребы Трампа останутся без работы. Важным моментом стало, пожалуй, только то, что нынешние санкции стали первыми незеркальными: Пекин и раньше вводил ограничения против граждан США, однако всегда в качестве ответной меры на аналогичные шаги Вашингтона. А вот сам инициатором стал впервые. "Ветра в спину" Китай объявил о санкциях 20 января ночью по пекинскому времени, спустя считаные минуты после инаугурации Байдена. Китайские СМИ в последние дни дали вслед уходящей американской администрации прощальный залп критических публикаций в адрес 45-го президента США, в которых авторы явно не стеснялись в выражениях.

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Агентство "Синьхуа" выпустило комментарий под заголовком "Скатертью дорожка администрации Трампа и ее финальному безумию", государственное издание "Хуаньцю шибао" опубликовало ряд аналогичных статей, где называло Помпео не иначе как "господин лжец" и "худший госсекретарь в истории". Аналогичные разгромные статьи об уходящей администрации и ее наследии опубликовали и другие китайские СМИ. Как могло показаться стороннему наблюдателю, во время "проводов" Трампа и членов его команды Пекин позволил вовсю отыграться на них "ястребам" китайской пропаганды. Например, главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь "проводил" Помпео в своем аккаунте в Twitter, доступ к которому заблокирован для простых жителей Китая, записью: "Тебя по-прежнему вышвырнут из кабинета сегодня". Китайские обозреватели назвали санкции Пекина "своевременными и заслуженными" и даже заявили о том, что они станут "важным сигналом и предостережением" для Байдена и его команды. МИД КНР выразил надежду, что новая администрация "будет рассматривать Китай рационально и объективно". Однако стоит ли Китаю ждать после смены хозяина Белого дома ветра перемен? Сигналы от Байдена Пожалуй, шансы на это есть, но они меркнут день за днем. Энтони Блинкен, выдвинутый Байденом на пост госсекретаря США, на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил о том, что согласен с оценкой Майкла Помпео, характеризовавшего ранее действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) как "геноцид" и "преступление против человечности". Кандидат на пост главы Госдепа добавил, что США необходимо действовать в отношении Китая с позиции силы. Аналогичные высказывания сделали и другие члены команды Байдена. Еще одним важным сигналом стало то, что в числе приглашенных на инаугурацию нового президента США была и представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь). Она стала первым тайваньским официальным лицом, получившим приглашение на такое мероприятие непосредственно от его организаторов с 1979 года. По мнению политических обозревателей, этот жест означает, что Вашингтон продолжит курс на усиление официальных контактов с Тайбэем. Даже если Байден попробует перевести отношения между США и Китаем на чуть более миролюбивые рельсы, это будет сложной задачей. На его пути встанет тяжелое наследие Трампа. В американском истеблишменте — как республиканском, так и демократическом — уже давно сложился консенсус о необходимости противостояния с Пекином. Однако есть и еще один важный фактор. За минувшие годы не только США стали враждебнее по отношению к КНР: изменился и сам Китай. И не последнюю роль в этом сыграли относительно успешные меры Пекина в борьбе с пандемией и стабилизацией экономики страны. Менее гибкий Китай Китай стал менее гибким, а заявления МИД КНР и руководства страны — жестче. Прежде миролюбивая китайская пресса быстро встала на новые рельсы и стала все чаще пестрить публикациями с уже неприкрытыми националистическими нотками. Эти тенденции довольно быстро уловила и широкая китайская общественность.

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