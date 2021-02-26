Власти Китая планируют повысить пенсионный возраст

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство КНР прорабатывает детальный план повышения пенсионного возраста граждан страны. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Ю Цзюнь.

На данный момент для мужчин пенсионный возраст в КНР начинается с 60 лет, для женщин, работающих в сфере услуг, - с 55 лет, работницы, занимающиеся физическим трудом, могут уйти на заслуженный отдых с 50 лет. "Это важное решение [о повышении возраста будет] принято с учетом общей ситуации в области экономического и социального развития нашей страны. Оно будет способствовать не только применению в полной мере трудового потенциала, но также повысит устойчивость системы социального обеспечения и лучше защитит основные жизненные потребности людей", - цитирует замминистра агентство "Синьхуа".

По данным агентства, план 14-й пятилетки КНР (2021-2025 годы) предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию, который был установлен в 1950-е годы. Ю Цзюнь отметил, что после основания КНР в 1949 году средняя продолжительность жизни в Китае составляла около 40 лет, в 2019 году этот показатель в среднем по стране вырос до 77,3 года, а для городского населения даже превысил отметку в 80 лет.

"С международной точки зрения, отсрочка выхода на пенсию является обычной практикой во многих странах мира для решения проблемы старения населения. В настоящее время этот показатель в крупных государствах обычно превышает 65 лет, - подчеркнул Ю Цзюнь. - Наш план должен основываться на международной практике. Мы должны полностью учитывать фактические национальные условия нашей страны, культурные традиции и историческое развитие".

Из-за снижения темпов рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни Китай уже столкнулся со стремительным старением населения. По прогнозам демографов, к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек старше 60 лет. Таким образом, пожилые люди будут составлять около 35% населения страны. Это в свою очередь приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста. По итогам 2019 года население Китая составляло около 1,4 млрд человек.