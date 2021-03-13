Страсти поднебесные. Что стоит на пути Китая к экономическому господству

Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 13-го созыва завершила в четверг свою работу. Важнейшими из принятых документов стал 14-й пятилетний план социально-экономического развития (2021-2025 годов) и долгосрочные цели до 2035 года, которые иностранные СМИ уже окрестили "Манифестом Си Цзиньпина". Больше всего внимание привлекла резолюция о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга. Как казалось, с завершением сессии обстановка в Пекине стремительно разрядилась: на улицах уже не так много усиленных нарядов полиции, центр города и окрестности Тяньаньмэнь перестали напоминать осажденную крепость в комендантский час. Однако первое впечатление обманчиво - работа в Чжуннаньхае (основная резиденция высшего руководства Компартии Китая) закипела с новой силой. Догнать и перегнать Итоги сессии по устоявшейся внутриполитической традиции на итоговой пресс-конференции подвел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что Китай с честью выдержал испытание пандемией: несмотря на глобальную рецессию, ВВП страны в 2020 году вырос на 2,3%. А в 2021 году экономика КНР может не только достичь целевого показателя в 6%, но и превысить его. По его словам, формулировка "выше 6%" открывает окно возможностей, а в действительности рост экономики Китая по итогам года "может быть немного выше".

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Ключом к этому, как подчеркнул Ли Кэцян, станет отнюдь не "заливание экономики деньгами", а создание рабочих мест. В 2021 году власти создадут в городах 11 млн рабочих мест, а также будут оказывать поддержку частному сектору для обеспечения роста занятости. Правительство страны также намерено поддержать 270 млн рабочих-мигрантов, которые устремляются в города из сельской местности на заработки. Как отметил премьер, занятость обеспечит доходы населения, что, в свою очередь, поддержит экономическую активность в стране и гарантирует бюджетные поступления. Он подчеркнул, что социальная поддержка трудовых мигрантов станет одним из приоритетных направлений работы в 2021 году: правительство расширит их доступ к системе социального обеспечения и медицинским услугам, чтобы еще немного приблизить их соцпакет к тому, которым пользуются жители городов. Ли Кэцян указал, что гибкость рынка труда должна превратиться в один из важнейших "козырей" китайской экономики. Он привел интересную цифру: по оценке властей, около 200 млн человек в Китае трудятся на нескольких работах и всячески подрабатывают. "Заливать деньгами" экономику власти не будут - в 2021 году правительство КНР не планирует выпуск специальных гособлигаций для финансирования борьбы с пандемией и ее последствиями. В 2020 таких ценных бумаг выпустили на сумму ни много ни мало на 1 трлн юаней (около $141 млрд). Почему решили отказаться от "легких денег"? Потому что экономика уже частично оправилась от пандемии, да и без того значительное долговое бремя на ней увеличивать не хотелось бы. Ли Кэцян также отметил, что Китай должен как можно скорее сократить зависимость от иностранных технологий и заменить их на национальные разработки. Это один из важнейших пунктов долгосрочных целей до 2035 года. Он логичен в условиях набирающего обороты противостояния с США и коллективным Западом. Для поддержки национального хай-тека власти будут углублять сотрудничество гражданского сектора экономики и военно-промышленных предприятий, поощрять высокотехнологические компании, предоставлять льготы и снижать налоговую нагрузку за патенты, научно-исследовательские и конструкторские работы и так далее. Непопулярные меры На пути к светлому будущему страны встала серьезная проблема - рекордно низкая рождаемость и стремительное старение населения. В этой связи уже было объявлено, что в рамках 14-й пятилетки в стране будет повышен пенсионный возраст. На данный момент для мужчин это 60 лет; для женщин, работающих в сфере услуг, - 55 лет; работницы, занимающиеся физическим трудом, могут уйти на заслуженный отдых с 50 лет. С 70-х годов прошлого века Китай проводил политику "одна семья - один ребенок". Из-за старения населения в 2016 году всем семьям разрешили иметь двух детей, однако "беби-бума" не случилось: рождаемость в Китае продолжает снижаться уже четыре года подряд и достигла минимального уровня за последние 60 лет. Если существующую тенденцию не переломить, то к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% жителей от 1,4 млрд жителей страны. Это приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста. Повышение пенсионного возраста вызвало бурные обсуждения в китайской общественности и крайне неоднозначную реакцию. С одной стороны, это общая проблема для многих стран мира, с другой - китайской общество оказалось к этому не готово и было неприятно удивлено. Уж слишком много вопросов к нынешней пенсионной системе у простых, рядовых граждан. Абсолютное большинство "лаобайсинов" (представители простого народа) никак не связаны с госпредприятиями, Компартией и армией, поэтому им по выходу на пенсию стоит рассчитывать на довольно небольшую пенсию и скромный соцпакет. Власти обещают это изменить: повысить охват населения базовым страхованием, увеличивать объемы социальной помощи, размеры пенсий, субсидий и пособий для основных льготных категорий населения. Сам глава правительства заявил в четверг о том, что 260 млн китайских пенсионеров представляют собой большой и интересный рынок, в том числе для иностранных компаний, занимающихся обслуживанием пожилого населения. Заявление, на первый взгляд, красивое и логичное. Но у представителей бизнеса возникает не менее логичный вопрос: "А деньги-то у пенсионеров на наши услуги есть?" В общем, с этим нужно что-то делать. И делать быстро, так как время в случае со старением населения играет против Компартии. Гонконгский вопрос Не успели улицы Гонконга "остыть" от прошлогодних протестов, а заголовки мировых медиа освободиться от нашумевшего закона о нацбезопасности, как у них появилась новая горячая тема. Словно кирпич на голову оппозиции в Гонконге обрушился новый проект Пекина - реформа избирательной системы.

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