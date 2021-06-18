Электроснабжение Ялты восстановили на 60% после ливня

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Электроснабжение в Ялте, нарушенное из-за рекордного за 100 лет ливня, восстановлено на 60%. Без света остаются около 19,5 тыс. человек, сообщается в пятницу на официальной странице Совета министров Крыма в социальной сети "ВКонтакте" .

"Без электроснабжения находятся 19 452 человека. В целом по региону на 60% восстановлено электроснабжение. Силами "Крымгазсети" продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Остаются отключенными 60 домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за перебоев в подаче электричества в 29 районах Ялты не будет уличного освещения.

Также сообщается, что постепенно восстанавливается движение. "На данный момент в центральной части города невозможно обеспечить движение общественного транспорта до полной расчистки дорог. Проводится работа по восстановлению движения по Южнобережному шоссе", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за подтоплений.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется.