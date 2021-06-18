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Пандемия COVID-19

В Крыму рассмотрят возможность поощрения вакцинированных туристов

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что в регионе продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование для всех гостей и жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма рассмотрят возможность введения поощрений для туристов, которые вакцинировались от коронавируса, сообщил в пятницу в эфире телеканала РБК министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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"Попробуем подумать", - ответил Волченко на вопрос ведущей, планируются ли какие-либо поощрения для вакцинированных туристов. "Какие-то призовые дни для размещения, или что-то еще для вакцинированных туристов, либо какие-то дополнительные бонусы, может быть. Почему нет?" - сказал он.

Министр рассказал, что в регионе продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование для всех гостей и жителей. "Каких-то дополнительных ограничений пока не вводится, но мы понимаем, что это возможно. Главная задача, главный тренд этого сезона, безусловно, безопасность тех, кто приезжает к нам, и жителей Крыма. Все, что будет направлено на обеспечение безопасности отдыха, будет сделано. У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих в течение всего 2021 года", - сказал Волченко.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом проведение массовых мероприятий, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.

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