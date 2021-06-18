В мире вторую неделю подряд выявляют менее 3 млн заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за минувшие семь дней возросло примерно на 2,6 млн, следует из подсчетов ТАСС. На этом уровне, соответствующем показателям марта 2021 года, заболеваемость на планете держится вторую неделю подряд. Во многих странах она упала до минимальных значений с прошлого года, но темпы распространения инфекции остаются высокими в Индии и некоторых частях Южной Америки. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю. Возвращение к прошлогодним показателям В США на этой неделе выявили на 20 тыс. меньше заразившихся, чем на предыдущей.

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Сейчас в сутки там подтверждают 12-13 тыс. случаев заражения, это соответствует показателям марта 2020 года. В ряде стран Европы заболеваемость снизилась до уровня конца лета - начала осени. Так, в Испании и Франции регистрируют менее 5 тыс. инфицированных в день, в Италии - менее 1,5 тыс., а в Германии - уже менее 1 тыс. В Турции вторую неделю подряд выявляют 5-6 тыс. заболевших в сутки. Это почти вдвое меньше, чем месяц назад, и в 10 раз меньше, чем в середине апреля. Все еще высокие темпы Больше всего инфицированных сейчас выявляют в Бразилии, где на этой неделе число выявляемых случаев приближалось к 90 тыс. в сутки. Всего за минувшие семь дней там зарегистрировали почти полмиллиона заразившихся. Индия опустилась на второе место: если в начале июня там фиксировали около 150 тыс. заболевших каждый день, то сейчас - менее 70 тыс. Среди стран Латинской Америки заболеваемость достигла пика в Колумбии - в республике ежедневно подтверждают уже около 30 тыс. случаев заражения, но заметно снизилась в Аргентине, где в конце мая выявляли до 40 тыс. заболевших в сутки, а сейчас - 25 тыс. Вновь она пошла вверх в Мексике - там число инфицированных на этой неделе на 20% превысило показатели прошлой. Новые вспышки Резкий подъем заболеваемости начался в Великобритании. Еще месяц назад в королевстве выявляли около 2,5 тыс. заразившихся в день, а в четверг впервые с середины февраля их число превысило 10 тыс. По данным властей, 99% новых случаев приходятся на так называемый индийский штамм ("Дельта").

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