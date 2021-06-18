В мире вторую неделю подряд выявляют менее 3 млн заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за минувшие семь дней возросло примерно на 2,6 млн, следует из подсчетов ТАСС. На этом уровне, соответствующем показателям марта 2021 года, заболеваемость на планете держится вторую неделю подряд.
Во многих странах она упала до минимальных значений с прошлого года, но темпы распространения инфекции остаются высокими в Индии и некоторых частях Южной Америки.
ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.
Возвращение к прошлогодним показателям
В США на этой неделе выявили на 20 тыс. меньше заразившихся, чем на предыдущей.
Сейчас в сутки там подтверждают 12-13 тыс. случаев заражения, это соответствует показателям марта 2020 года.
В ряде стран Европы заболеваемость снизилась до уровня конца лета - начала осени. Так, в Испании и Франции регистрируют менее 5 тыс. инфицированных в день, в Италии - менее 1,5 тыс., а в Германии - уже менее 1 тыс.
В Турции вторую неделю подряд выявляют 5-6 тыс. заболевших в сутки. Это почти вдвое меньше, чем месяц назад, и в 10 раз меньше, чем в середине апреля.
Все еще высокие темпы
Больше всего инфицированных сейчас выявляют в Бразилии, где на этой неделе число выявляемых случаев приближалось к 90 тыс. в сутки. Всего за минувшие семь дней там зарегистрировали почти полмиллиона заразившихся.
Индия опустилась на второе место: если в начале июня там фиксировали около 150 тыс. заболевших каждый день, то сейчас - менее 70 тыс.
Среди стран Латинской Америки заболеваемость достигла пика в Колумбии - в республике ежедневно подтверждают уже около 30 тыс. случаев заражения, но заметно снизилась в Аргентине, где в конце мая выявляли до 40 тыс. заболевших в сутки, а сейчас - 25 тыс.
Вновь она пошла вверх в Мексике - там число инфицированных на этой неделе на 20% превысило показатели прошлой.
Новые вспышки
Резкий подъем заболеваемости начался в Великобритании. Еще месяц назад в королевстве выявляли около 2,5 тыс. заразившихся в день, а в четверг впервые с середины февраля их число превысило 10 тыс. По данным властей, 99% новых случаев приходятся на так называемый индийский штамм ("Дельта").
Он же может быть причиной нового роста заболеваемости и в России - в Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, на него приходятся почти 90% новых случаев. С 9 июня в РФ выявляют более 10 тыс. инфицированных в день, а 18 июня их число превысило 17 тыс. - в последний раз такие показатели регистрировали в начале февраля. По сравнению с началом лета темпы распространения инфекции ускорились почти вдвое.
Новые вспышки происходят и за пределами Европы и Америки. Так, в Иране после небольшого снижения в первой половине июня число заболевающих вновь поднялось выше 10 тыс. в сутки, а власти Индонезии в четверг сообщили о 12,6 тыс. инфицированных - это максимум с конца января.
В ЮАР, где в начале мая регистрировали около 2 тыс. заразившихся в день, сейчас - уже более 13 тыс. Для страны это может стать началом третьей волны эпидемии.
Смертность
За минувшую неделю от COVID-19 в мире умерли свыше 69 тыс. человек - почти на 400 больше, чем неделей ранее. Показатель летальности на фоне снижения заболеваемости резко увеличился: если в начале лета он составлял 2,08%, то сейчас - 2,17%.
Выше всего смертность сейчас в Бразилии - там ежедневно умирают более 2 тыс. заболевших. В Индии - около 1,3 тыс., что почти втрое меньше, чем в начале месяца.
В Колумбии число летальных исходов возросло до максимальных за всю пандемию 600 в сутки, в Аргентине - до 700. В Мексике на фоне очередного эпидемического подъема оно увеличилось почти в три раза и превысило 200.
При этом в Великобритании, несмотря на вспышку инфекции, смертность не растет и держится на уровне примерно 10 случаев в сутки. В королевстве хотя бы первым компонентом вакцины привиты уже более 40% жителей.