Водоснабжение в Севастополе будет прекращено на ночь из-за последствий ливня

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Водоснабжение в Севастополе в ночь на субботу будет прекращено на несколько часов из-за загрязнения воды в водохранилище после сильных ливней, прошедших на Крымском полуострове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.

"Информируем севастопольцев о том, что сегодня ночью до 7.00 будет отключена подача холодной воды. Это связано с загрязнением и замутнением воды в водохранилище", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в ходе оперативного штаба пояснялось, что временное прекращение водоснабжения - временная мера, если этого не сделать, то пострадает оборудование, использующееся для забора воды в городские сети.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба, подтоплены дома, социальные и туристические объекты в Керчи и Ялте, было нарушено снабжение водой, газом и электроэнергией. В Севастополе в некоторых районах города в ночь на пятницу и утром 18 июня выпало количество осадков, близкое к тройной месячной норме, также были подтоплены ряд домов, повалены деревья.