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Пандемия COVID-19

РБК: Минтранс требует обеспечить авторизацию авиапассажиров по сертификату о вакцинации

По данным издания, правило может распространиться на все виды транспорта
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ потребовал от российских авиакомпаний предоставить пассажирам возможность авторизоваться по сертификату о вакцинации против коронавируса на своих онлайн-площадках по продаже билетов. Об этом в пятницу сообщило издание РБК со ссылкой на письмо, направленное авиакомпаниям департаментом госполитики в области гражданской авиации министерства.

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Согласно сведениям издания, поручение по верификации пассажиров по сертификату о вакцинации дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Информация о вакцинации пассажиров должна браться с портала госуслуг.

Кроме того, по данным РБК, Минцифры РФ информировало Минтранс о том, что новое правило, согласно которому пассажиры должны будут предоставлять справку о получении прививки, может распространиться на все виды транспорта. Отмечается, что источник РБК в Минтрансе подтвердил подлинность рабочей переписки.

В свою очередь источник издания в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос о применении сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Проводились совещания на площадке как Минтранса, так и Минцифры, однако итоговое решение пока не принято.

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