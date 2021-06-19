В Краснодарском крае в парках и на набережных ограничат прокат самокатов

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены внести изменения в краевое законодательство и запретить размещение пунктов проката самокатов на набережных, в парках и на остановках общественного транспорта, за нарушения планируют ввести штрафы. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Руппель.

"Мы предлагаем, во-первых, упорядочить размещение пунктов проката: при утверждении схем размещения пунктов проката отказаться от их расположения на набережных, в парках, на аллеях, рядом с остановками городского общественного транспорта. Чтобы урегулировать этот вопрос, подготовлен проект изменений в краевой закон "Об административных правонарушениях", который предусматривает ответственность за нарушение порядка и условий размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности, установленных нормативно-правовыми актами Краснодарского края", - сказал Руппель.

Он отметил, что проект изменений уже подготовлен, он предусматривает и наказание за нарушения: для граждан - 4 тыс. рублей; для должностных лиц (ИП) - 10 тыс. рублей; для юридических лиц - 30 тыс. рублей. Кроме того, вице-губернатор Краснодарского края обратил внимание на необходимость обеспечение соблюдения скоростного режима и других правил дорожного движения при пользовании самокатами.

Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко также добавил, что при поступлении законопроекта в краевой парламент он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

"Проблема с нерегулируемым движением мобильного электротранспорта для нас не нова, но особо остро она ощущается в теплое время года. Число самокатов и гироскутеров увеличивается в геометрической прогрессии. Статистика несчастных случаев, связанная со столкновениями так называемых средств индивидуальной мобильности с пешеходами и другими участниками дорожного движения, дополняется новыми ДТП практически ежедневно. При этом отмечу: их жертвами становятся не только взрослые, но и дети", - подчеркнул Бурлачко.

Ранее сообщалось, что ряд городов Краснодарского края уже ввели ограничения на движение самокатов. Так, по информации городских властей, в Сочи снижена скорость движения в сервисах проката самокатов, на федеральной территории Сириус также власти договорились с представителями кик-шерингов о снижении скорости передвижения, кроме того, введены специальные зоны, где движение запрещено. Городская администрация Анапы также ввела запрет на движение самокатов и велосипедов на городской набережной, а в Геленджике, где на набережной есть велодорожка, правоохранители усилят контроль за велосипедистами и теми, кто передвигается на самокатах.