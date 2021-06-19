В пунктах вакцинации от коронавируса в Москве можно будет пройти ревакцинацию

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время откроют возможность для ревакцинации от коронавируса в прививочных пунктах. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку", - сказала она.