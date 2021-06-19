В Ялте и Керчи возобновили вакцинацию от коронавируса

"В Керчи полностью восстановлена работа поликлиники на сегодняшний день. Вакцинация проводится в штатном режиме. В Ялте пострадала на Ломоносова [подстанция] скорой помощи, но пункты вакцинации ФМБА работают в штатном режиме. В целом оперативно принято решение управленческое, чтобы были восстановлены все пункты вакцинации и люди могли по тому плану, который у них есть, вакцинировать наших пациентов", - сказал Остапенко.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook сообщил, что на территории подтопленной первой городской больницы организован субботник. "Из подвальных помещений еще черпают воду. Нанесен ущерб. Намокла картотека, повреждены компьютеры, офисная мебель. При этом больница работает в штатном режиме. Полностью восстановлено электричество, заработали [медицинские] аппараты, травмпункт и поликлиника работает в штатном режиме, принимает пациентов. Осталось только запустить лифты", - написал он.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.