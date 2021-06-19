Медведев предложил подумать о разработке в регионах программ по профилактике сиротства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Надо выстроить эффективную систему поддержки детей-сирот, подумать о разработке региональных программ по предупреждению и профилактике сиротства. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии в субботу.

"Нужно выстроить эффективную систему поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь есть еще много проблем, о которых нужно откровенно говорить, это задача, которую пока не удалось решить должным образом. Подумать и о разработке региональных программ по предупреждению и профилактике сиротства", - сказал он.

Кроме того, Медведев отметил, что особого внимания требует детский оздоровительный отдых, который не должен быть обременительным с точки зрения финансов для родителей.

"Я напомню, что президент дал поручение обеспечить этим летом возврат части средств на оплату детского отдыха. Партия должна проработать вопрос о переводе этой льготы, с учетом региональной составляющей, на ежегодную основу. Также перед нами стоит задача по содействию модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей", - добавил он.

Поддержка семей с детьми

По словам Медведева, "Единая Россия" выступает за продолжение и расширение программ по поддержке семей с детьми.

"Есть несколько форм поддержки. Это и ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, и субсидирование ипотеки для многодетных семей, и развитие системы материнского капитала, - сказал Медведев. - Часть мер уже активно работает, но очень многие меры периодически требуют донастройки". "Мы просто обязаны об этом еще раз сказать в программе, это действительно фундаментальный момент. Партия будет добиваться, чтобы все эти формы были продолжены и по возможности - это зависит от финансового состояния, мы будем обсуждать это с коллегами из правительства - расширены там, где это будет необходимо", - заявил председатель "Единой России".

По его словам, существует необходимость проработать вопрос о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи и замене ряда льгот для них на денежную компенсацию, так как есть соответствующий запрос.

Медведев также отметил, что "Единая Россия" и дальше будет принимать меры, "чтобы люди могли найти работу вне зависимости от возраста, а если нужно, могли бы переквалифицироваться, получить новую востребованную на рынке специальность". По мнению председателя партии, важное направление в этом вопросе - обновление закона о занятости, который не менялся в фундаментальных положениях почти 30 лет. "Надо подумать об устранении бюрократических барьеров. Не просто подумать, а просто устранить их", - добавил председатель партии.

Он напомнил, что в период пандемии в России "удалось сдержать безработицу, не допустить массовых сокращений тогда, когда эта угроза стала по сути абсолютно реальной". Также удалось урегулировали вопросы дистанционной и удаленной занятости, "когда это было еще совсем по-новому, были разные сомнения, как это регулировать", подчеркнул Медведев.