В Севастополе из-за ливня закрыли единственную дорогу к детскому лагерю в горах

"В связи с переливом дождевыми потоками участка автодороги (в районе Сельской пещеры) в селе Родниковое, ведущей к детскому-оздоровительному лагерю "Горный", движение в данном направлении перекрыто до окончательного схода воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в лагере дежурит добровольная пожарная команда. Он обеспечен продовольствием и запасами питьевой воды. Само учреждение затоплению не подвергалось, угрозы жизни и здоровью детей нет, их, как и планировалось, доставят в Севастополь в понедельник 21 июня.

"На пути к лагерю силами Главного управления МЧС России по городу Севастополю установлен дежурный пост, выставлена пожарно-спасательная техника для обеспечения безопасности на данном маршруте. <...> До снятия ограничений по проезду к ДОЛ "Горный" дополнительное обеспечение продовольственным ресурсами и питьевой водой будет осуществляться с привлечением техники МЧС России. Всего на месте от МЧС России работает шесть единиц техники и 28 человек личного состава", - добавили в правительстве.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба, подтоплены дома, социальные и туристические объекты в Керчи и Ялте, было нарушено снабжение водой, газом и электроэнергией. В Севастополе в некоторых районах города в ночь на пятницу и утром 18 июня выпало количество осадков, близкое к тройной месячной норме, также были подтоплены ряд домов, повалены деревья.