В Ялте отели восстановили воду и свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Вода и свет восстановлены в отелях и санаториях подтопленной после сильных ливней Ялты, в них размещены более 20 тыс. туристов и курортному сезону ничего не угрожает, сообщил в субботу журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Сейчас в Ялте более 20 тыс. гостей, которые находятся в наших средствах размещения. <…> Со всеми средствами размещения установлена связь, нигде нет проблем ни с питьевой, ни с технической водой, ни с водоснабжением как таковым. Везде есть резервные мощности. Решен вопрос с энергоснабжением, где нет централизованного - работают генераторы", - сказал Волченко.

Каждый час отели и санатории предоставляют оперативную информацию о складывающейся ситуации, сообщил Волченко. "В общем и целом ничего туристическому сезону не угрожает, в ближайшие несколько дней Ялта будет приведена в порядок и снова будет радовать жителей Крыма и наших гостей", - добавил он.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В Ялте также объявлен ЧС.