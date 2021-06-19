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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте отели восстановили воду и свет

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в городе находятся 20 тыс. туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Вода и свет восстановлены в отелях и санаториях подтопленной после сильных ливней Ялты, в них размещены более 20 тыс. туристов и курортному сезону ничего не угрожает, сообщил в субботу журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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"Сейчас в Ялте более 20 тыс. гостей, которые находятся в наших средствах размещения. <…> Со всеми средствами размещения установлена связь, нигде нет проблем ни с питьевой, ни с технической водой, ни с водоснабжением как таковым. Везде есть резервные мощности. Решен вопрос с энергоснабжением, где нет централизованного - работают генераторы", - сказал Волченко.

Каждый час отели и санатории предоставляют оперативную информацию о складывающейся ситуации, сообщил Волченко. "В общем и целом ничего туристическому сезону не угрожает, в ближайшие несколько дней Ялта будет приведена в порядок и снова будет радовать жителей Крыма и наших гостей", - добавил он.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В Ялте также объявлен ЧС.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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