В Воронеже устранили последствия аварии, оставившей без воды 300 тыс. человек

ТАСС, 20 июня. Коммунальщики завершили работы на месте крупной коммунальной аварии на магистральном водопроводе, в результате которой без воды несколько дней оставались 300 тыс. человек. Об этом в субботу сообщила в "Вконтакте" компания "Росводоканал-Воронеж".

Власти Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе города, где утром в 17 июня был выявлен прорыв на магистральном водоводе диаметром 1 000 мм. 18 июня стало известно, что зафиксирован прорыв второго магистрального водовода диаметром 1 000 мм на территории мостостроительного завода. В результате произошло отключение воды у жителей Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа, в зону отключения попали порядка 300 тыс. человек.

"Работы завершены в 21:50. Началось плавное заполнение водоводов. Давление на контрольных точках постепенно растет. <…> После того, как на контрольных точках зафиксируют режимное давление, возможно понадобится перезапуск оборудования повысительно-насосных станций, находящихся как на балансе водоканала, так и обслуживаемых управляющими организациями", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, учитывая масштабы отключений, потребуется время для того, чтобы вода дошла до всех потребителей.

По данным "Росводоканала-Воронеж", к утру пятницы ремонтные бригады выявили на водоводе трещину длиной 3,5 метра и приступили к замене участка трубы.

Из-за прорыва трубы были подтоплены 12 участков и пять частных домов в Железнодорожном районе.