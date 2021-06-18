Число жителей Воронежа, оставшихся без воды из-за аварии, выросло до 300 тыс.

ВОРОНЕЖ, 18 июня. /ТАСС/. Число оставшихся без воды жителей Воронежа составляет около 300 тыс., последствия аварии, как и накануне, затронули не только Левобережный, но и Железнодорожный район. Зафиксирован прорыв второго магистрального водовода диаметром 1 000 мм на территории мостостроительного завода, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы управы Железнодорожного района Станислав Марголин.

"Воды нет и в Железнодорожном районе, порыв второго водопровода диаметром 1 000 мм", - сказал он.

В Железнодорожном районе проживают более 131 тыс. человек. Марголин добавил, что сейчас представители компании "Росводоканал-Воронеж" ведут переключение на другие сети подачу воды в многоквартирные дома. Утром в пятницу без воды в Воронеже остался также весь Левобережный район с населением около 190 тыс. человек.

В четверг в Воронеже с утра из-за прорыва магистрального водовода диаметром 1 000 мм без воды остались около 300 тыс. жителей Левобережного и Железнодорожного районов. Позже водоснабжение многоквартирных домов было переведено на другие ветки, но авария не устранена до сих пор. К утру пятницы ремонтные бригады "Росводоканала-Воронеж" выявили на водоводе трещину длиной 3,5 метра и приступили к замене участка трубы.

Кроме того, из-за прорыва трубы были подтоплены 12 участков и 5 частных домов в Железнодорожном районе, из-за чего в нем введен режим чрезвычайной ситуации. Вода с участков и домов откачана, пять человек разместили в гостинице.