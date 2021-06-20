В Ялте после возобновления водоснабжения отменят "дефицитный" график

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Водоснабжение Ялты, прерванное из-за ливней и последовавшего в пятницу подтопления, после устранения аварий будет круглосуточным. Ранее введенный из-за дефицита воды график отменят, сообщил журналистам в воскресенье генеральный директор ГУП РК "Водоканал ЮБК" Алексей Григорьев.

Подача воды в городе была прекращена в пятницу из-за вызванных ливнем подтоплений. Сейчас ее постепенно восстанавливают. Графики водоснабжения в Ялте действовали несколько месяцев, они были введены из-за обмеления водохранилища, вызванного засухой прошлых лет.

"Сегодня на [заседании в] штабе было принято решение - мы подаем воду в сеть, график вводиться не будет, подача воды должна быть круглосуточная. Единственная просьба: оперативно сообщать диспетчеру водоканала для оперативного реагирования [если будут проблемы с водоснабжением], потому что могут забиваться фильтры на водоводах и так далее", - сказал Григорьев.

Он уточнил, что из-за последствий непогоды оказался не возможен забор воды практически из всех источников Южного берега Крыма. Так, на северном портале, откуда вода поступала в Ялту, оказались забиты водозаборники, и воду нельзя было доставить в городскую сеть. Однако "работы на южном портале выполняются третьи сутки круглосуточно <…> благодаря упорному труду источники восстановлены". По его словам, на сегодняшний день восстановлены несколько альтернативных источников водоснабжения.