Эксперт: урожай винограда в Крыму благодаря ливням может вырасти до 15-20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Обильные дожди, прошедшие в Крыму на этой неделе, должны положительно сказаться на предстоящем урожае винограда - прирост по сравнению с прошлым засушливым годом может составить до 15-20%, считает директор Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Крым) Владимир Лиховский.

"[Виноградники] пойдут резко в рост. Погода благоприятствовала для развития кустов, обильные осадки особенно полезны для молодых виноградников. Если 80 мм осадков выпало, то процентов на 15-20% урожай должен быть больше, чем в прошлом году. Но это среднестатистическая вероятность, есть еще ряд факторов, которые могут повлиять на урожай", - сказал Лиховский ТАСС в воскресенье.

Он уточнил, что дожди могли, например, повлиять на цветение винограда или спровоцировать развитие болезни у этих растений. Также серьезную роль будет играть погода последующих месяцев - вплоть до сбора урожая.

Крым и Севастополь входят в число ведущих в РФ регионов, где производят вина. На сайте Минсельхоза Крыма сообщается, что в 2020 году в Крыму собрали более 99 тысяч тонн винограда. В 2019 году виноградари Крыма получили рекордный за пять лет урожай - почти 100 тысяч тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. При этом в Севастополе, по прогнозам городского правительства, "из-за плохого урожая 2020 года (засуха)" ожидается снижение производства вина на 6%.