Мэр Ялты призвала подключаться к уборке города после подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Ялты Янина Павленко призвала всех подключаться к уборке улиц города после вызванного ливнями подтопления.

"Задействованы все силы коммунальных служб города, нам помогают приданные силы, военные, МЧС, предприниматели, жители и многие другие. Спасибо, что сплотились перед общей бедой. Готовлю подробный видеоотчет о том, что делается в городе - какие проблемы уже решены, какие решить предстоит. А пока прошу всех, кто может нам помочь в уборке города присоединиться", - написала Павленко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что инвентарь для уборки добровольцам будет предоставлен.

Павленко также сообщила, что водоснабжение в городе восстановят с 14:00. "Принято решение на оперативном штабе переходить на дополнительные альтернативные источники [водоснабжения]. Сегодня с 14:00 будет восстановлено централизованное водоснабжение по всей территории Большой Ялты", - сказала Павленко, отметив, что этого очень ждут как жители города, так и курортная сфера. Глава администрации добавила, что Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед употреблением.

Ранее в воскресенье генеральный директор предприятия "Водоканал ЮБК" Алексей Григорьев сообщал журналистам, что водоснабжение Ялты после устранения аварий будет круглосуточным. Ранее введенный из-за дефицита воды график отменят. Из-за последствий непогоды оказался невозможен забор воды практически из всех источников Южного берега Крыма.

Оценка состояния мостов

Кроме того, в город пригласили специальную комиссию, чтобы оценить состояние мостов.

"По городу ведутся аварийно-восстановительные работы: чистится центр города, чистятся улочки нашего города. В настоящее время мы ожидаем комиссию, которая приедет и сделает заключение по поводу аварийного состояния наших мостов, которые расположены на территории города", - сказала мэр.

Она добавила, что продолжаются аварийно-спасательные работы на нескольких улицах Ялты и в поселке Кореиз, "где огромный поток воды сходит с гор". Оперативный штаб и экстренные службы города работают в круглосуточном режиме.

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