"Стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения". Коллеги о Лысенко

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский журналист Анатолий Лысенко всегда защищал интересы российского телевидения. Об этом ТАСС заявил Михаил Сеславинский - бывший глава Роспечати, который ранее также возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию, работал первым заместителем министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ.

Лысенко умер в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

По словам Сеславинского, Лысенко был не просто знаковым человеком для индустрии, а одним из отцов-основателей современного телевидения. "Именно он сформулировал принципы его работы в годы перестройки и всегда стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения, - сказал Сеславинский. - Он был человеком с большой буквы. Мы все ему признательны за нежную дружбу, за мудрое наставничество, за великий интеллект и любовь к книге. С ним можно было говорить бесконечно долго на любые темы мироздания. Для меня это большая личная потеря, которую невозможно восполнить".

Председатель Наблюдательного совета ОТР, заслуженный журналист РФ Виталий Игнатенко отметил, что Лысенко был замечательным другом, душевным, умным и светлым человеком. "Он был создателем нескольких знаковых телеканалов, а также самых лучших, самых важных программ, которые двигали вперед всю страну, - отметил собеседник ТАСС. - Анатолий Григорьевич вырастил колоссальное количество выдающихся журналистов, которые сегодня продолжают его дело. Я очень скорблю. Это потеря для всей нашей индустрии".

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал Лысенко одним из столпов современной российской журналистики и современного российского телевидения. "Этот человек создал "Взгляд" и еще много программ, которые вошли в историю нашего телевидения. На них учились те люди, которые сейчас возглавляют многие телеканалы, которые в общем-то внесли огромный вклад в общество, в развитие наших телеканалов", - заметил собеседник ТАСС.

По его словам, Лысенко - человек, который во многом придумал и создал Общественное телевидение России. "От себя лично и от Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования семье, близким и всем сотрудникам ОТР", - добавил он.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев сказал ТАСС, что потерял своего близкого друга.

"Умер мой близкий друг, ушел из жизни талантливый руководитель телевидения, отец программы "Взгляд" Анатолий Григорьевич Лысенко. Память о нем будет всегда в моем сердце и сердцах телезрителей. Глубокие соболезнования родным и близким", - сказал он.