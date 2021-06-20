Юрист рассказал, как владельцы машин могут получить через суд выплаты после ливней в Крыму

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Владельцы автомобилей, которые находились на стоянке во время подтоплений в Крыму, могут рассчитывать на компенсацию ущерба в судебном порядке. Часть затопленных автомобилей попытаются продать, однако массовым это явление не будет, сообщил ТАСС автоюрист Григорий Колпаков в воскресенье.

По данным крымского ГУ МЧС, спасатели извлекли из зон подтопления в Крыму 74 транспортных средства, больше всего автомобилей попало в грязевые потоки в курортной Ялте. При этом власти отмечают, что подсчет ущерба, в том числе по автомобилям, пока ведется. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что пока механизм компенсаций для автовладельцев не проработан, окончательное решение о том, будут ли они возможны, власти планируют принять во вторник. При этом он пообещал, что для затопленных автомобилей проведут бесплатную экспертизу.

"Если автовладелец не во время движения утопил автомобиль - то есть, если машина находилась на специализированной стоянке или парковке около дома - и ввиду того, что ливневые канализационные системы не справлялись, тогда все шансы есть для того, чтобы получить компенсацию", - рассказал Колпаков.

Он уточнил, что суд при таких обстоятельствах может встать на сторону истца, обязав муниципальную службу или сервис, предоставлявший услуги парковки, выплатить ему деньги. Такие прецеденты уже были.

"Может быть исключением, когда автовладелец едет на своем автомобиле, видит, что там лужа, препятствие, и он целенаправленно, надеясь проскочить, заезжает и помимо того, что топит машину, еще и двигатель получает гидроудар. В этих случаях, именно когда происходит движение автомобиля, суды на стороне администрации и муниципальных образований. Здесь автовладелец навряд ли выиграет суд, потому что он видел препятствие и не должен был продолжать движение", - добавил собеседник.

Ремонту подлежит

Представители автосервисов, опрошенные ТАСС, считают, что последствия затопления автомобиля могут быть не фатальными, и машину, возможно, даже удастся привести к идеальному состоянию.

"Восстановить в идеальное состояние почти всегда возможно. В среднем, полностью разобрать салон, просушить его стоит от 10 до 20 тыс. рублей. Это цена за то, чтобы полностью все разобрать, просушить каждую деталь отдельно, собрать обратно. Цены мы не планируем поднимать", - рассказали в детейлинг-центре Ялты.

Иван, который занимается ремонтом электроники и двигателей в Керчи, отметил, что восстановить автомобиль можно, но это требует финансовых вложений и времени. "В ряде случаев это нецелесообразно: если автомобиль был бюджетный и в заведенном состоянии, думаю, что с учетом ремонта двигателя, смысла его восстанавливать - нет. Цены по ремонту электрики и двигателей - от 500 рублей до нескольких миллионов, смотря какая машина", - уточнил он.

Собеседники агентства также отмечают, что количество звонков уже увеличилось, но число ремонтов пока остается прежним.

Попытки продать

Автоюрист Колпаков уверен, что часть уходивших под воду машин вскоре попытаются продать, как это было после подобных чрезвычайных ситуаций в других регионах. Однако, по его мнению, "не будет засилья утопленных машин".

"В масштабах страны это такое малое количество. Часть из них останется у прежних владельцев, на рынок пойдет не более 30%. И, как практика показывает, машина "растворяется" в рынке и не получается так, что массово идут "утопленники" на продажу", - уточнил собеседник агентства.

Мастера отмечают, что вернуть товарный вид таким машинам получится. "Вообще, автомобиль можно восстановить до состояния, когда покупатель даже не заметит, что он был утоплен. Если все разобрать, почистить, починить, то никто не узнает, что автомобиль тонул, да и машина будет работать достойно. Но это довольно дорого", - рассказали агентству в центре по ремонту электроники и двигателей в Керчи.

Колпаков отметил, что опытный человек может определить такую машину, особенно профессионалы, занимающиеся авторемонтом: им удастся почувствовать специфический запах, найти следы сырости или ила. Однако если у человека нет большого опыта, ему лучше воспользоваться помощью профессионала, чтобы не приобрести такого "утопленника".