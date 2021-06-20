В Крыму заявили, что для подсчета ущерба от ливней потребуется 3-4 дня

"Надо еще дня три-четыре, чтобы оценить ущерб. Всех под один шаблон нельзя подводить, надо к каждому индивидуально подходить, оценивать, смотреть по закону, что попадает, что не попадает. Рано говорить про оценки", - сказал он.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.