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В Крыму заявили, что для подсчета ущерба от ливней потребуется 3-4 дня

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Предварительный подсчет ущерба, нанесенного прошедшими в Крыму сильными ливнями, займет еще, ориентировочно, три-четыре дня, сообщил в воскресенье ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

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"Надо еще дня три-четыре, чтобы оценить ущерб. Всех под один шаблон нельзя подводить, надо к каждому индивидуально подходить, оценивать, смотреть по закону, что попадает, что не попадает. Рано говорить про оценки", - сказал он.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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