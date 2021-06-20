В Ялте начал работать штаб волонтеров и добровольцев для помощи пострадавшим в ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб волонтеров и добровольцев для помощи пострадавшим в результате подтопления, вызванного сильными дождями, начал работать в Ялте. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС", - говорится в сообщении.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, которую цитирует пресс-служба, идею создания штаба поддержали общественные организации и предприниматели города. Пострадавшие могут обратиться в штаб по телефонам +79891437217 и +79780717133.

Жители города при этом должны сообщить контактные данные и перечень вещей, предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов, в которых они нуждаются. Кроме того, волонтеры готовы помочь в подвозе куда-либо, есть транспорт с высокой проходимостью.

Ранее в Ялте началась уборка, которую Павленко назвала самой масштабной за 100 лет.

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.