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Путин заявил, что Лысенко был центром притяжения для молодых талантливых журналистов

Президент России назвал журналиста неординарным человеком, блестящим профессионалам, а также выразил соболезнования его родным и близким
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким российского тележурналиста, создателя и генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который умер в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

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Биография Анатолия Лысенко
Биография Анатолия Лысенко

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Анатолия Григорьевича Лысенко - яркого, неординарного человека и блестящего профессионала. Коллеги и многочисленные ученики безмерно уважали и любили Анатолия Григорьевича за творческую смелость и душевную щедрость", - говорится в телеграмме президента, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Говоря о Лысенко, глава государства отметил, что тележурналист "всегда трудился с полной отдачей, искренне радел за дело, был настоящим центром притяжения для молодых талантливых журналистов, с которыми искренне делился своими знаниями, идеями и планами".

Президент добавил, что светлая память об Анатолии Лысенко навсегда сохранится в сердцах его близких, товарищей, друзей.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.

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