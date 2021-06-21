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Пандемия COVID-19

Фаучи усомнился в наличии свидетельств утечки коронавируса из лаборатории

Главный инфекционист США подчеркнул, что считает наиболее вероятной версию с передачей вируса от животного к человеку

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Главный инфекционист США усомнился в наличии доказательств лабораторного происхождения нового коронавируса. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил в интервью журналисту газеты The New York Times, текст которого был опубликован в понедельник на ее сайте.

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Ведущая поинтересовалась у Фаучи, видел ли он свидетельства того, что распространение вируса началось в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. "Я не видел их, так как не уверен, что они существуют", - признался главный американский инфекционист.

"Есть так называемые данные разведки, которые гласят, будто трое ученых, работавших в лаборатории, были больны, и им потребовалась госпитализация. Мне очень интересно понять, насколько правдоподобны эти разведданные, можно ли им доверять", - продолжил Фаучи. Он подчеркнул, что в случае, если эти сведения окажутся правдой, необходимо "изучить историю болезни этих людей". При этом Фаучи подчеркнул, что считает наиболее вероятной версию с передачей вируса от животного к человеку.

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