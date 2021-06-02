США проверяют лабораторную гипотезу происхождения COVID-19. Чем это грозит Китаю?

Власти Китая не раз утверждали, что предоставили миру всю информацию о появлении коронавируса. Однако недавние публикации в западных СМИ вновь воскрешают версию о лабораторной утечке. На этом фоне США начали свое расследование о возникновении пандемии, результаты которого, скорее всего, только осложнят и без того непростые отношения Пекина с Западом. Как сообщили WSJ источники в разведке США, сотрудники Уханьского института вирусологии, где ученые последние десять лет работали с коронавирусами, болели неизвестной болезнью еще в ноябре 2019 года. А по информации Daily Caller, супруга одного из них умерла от COVID-19 в декабре 2019 года. Фактически это означает, что коронавирус распространился по миру из лаборатории.

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Эта информация идет вразрез с официальной версией Пекина. В Китае утверждают, что первые заразившиеся COVID-19 в стране появились только в декабре 2019 года. Причем не в институте вирусологии, а на рынке морепродуктов. Последние публикации западных СМИ китайские власти назвали недостоверными. Несмотря на это, разведслужбы США и Великобритании все равно начали собственное расследование по поиску причин, положивших начало пандемии. В свете сообщений СМИ президент США Джо Байден попросил разведывательное сообщество "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая позволит сделать окончательный вывод о происхождении коронавируса" и доложить ему результаты расследования в течение 90 дней. Кроме того, собственное расследование о возникновении COVID-19 начинают и в американском Конгрессе. Для этого там создадут специальную комиссию. Представители штатов также призывают федеральное правительство обнародовать все имеющиеся у него данные по теме коронавируса. Одновременно республиканцы и демократы разработали совместный законопроект, позволяющий гражданам США требовать от КНР компенсацию за гибель родственников из-за COVID-19. Документ получил название "Международный закон о предотвращении вспышек заболеваний Never Again" и в том числе предполагает проверку действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти шаги создают реальную возможность того, что американское расследование может объявить утечку из лаборатории основной гипотезой возникновения пандемии. Вопреки выводам экспертов Ранее в начале года специалисты ВОЗ из разных стран провели месяц в Китае. За это время они пришли к выводу, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане является наименее вероятной.

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Основной же причиной начала пандемии эксперты назвали передачу вируса от животного к животному, а затем к человеку. При этом им так и не удалось найти распространившийся по миру вариант коронавируса в дикой природе. Наиболее близкий к нему тип обнаружили у летучих мышей, которые не живут в регионе Уханя. Несмотря на то что комиссия посетила и рынок морепродуктов, и уханьскую лабораторию, итоги расследования ВОЗ вызвали неудовлетворение во многих странах: в Австралии, США, Евросоюзе, Республике Корея и Японии. В том числе потому, что работа комиссии проходила со значительной задержкой и без доступа к полной информации и образцам. США и другие страны требовали от Пекина провести второй этап расследования. К этому же призывали ведущие молекулярные биологи и иммунологи. Однако в Китае отказались принять комиссию еще раз. Власти объяснили это решение тем, что истоки коронавируса необходимо искать и в других странах, а не только в Китае. В частности, представители КНР призывали проверить и американские лаборатории. Неизбежная вина В Пекине достаточно нервно реагируют на любые попытки возложить на Китай вину за начало пандемии. Новые обвинения Запада и последние публикации западных СМИ китайские власти называют политизированными. "США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на науке исследования источников происхождения коронавируса" и "используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины", заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Коронавирус уже нанес серьезный удар по имиджу Китая, но, возможно, в ближайшее время стране придется отбиваться от целого шквала новых обвинений. На фоне все более ухудшающихся отношений Пекина с Западом доклад американской разведки может стать еще одним поводом для США и союзников увеличить давление на Китай и потребовать от него уступок и компенсаций. Кроме возможности подавать на Китай в суд отдельные лица в Вашингтоне также допускают исключение КНР из Всемирной торговой организации (ВТО) за якобы сокрытие информации о COVID-19. Заявления о том, что Китай должен понести ответственность за пандемию коронавируса, не раз делал предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Республиканец не стеснялся открыто выражать свою антикитайскую позицию по многим вопросам. Его преемник Джо Байден более сдержан в высказываниях, но, кажется, не намерен сворачивать с антикитайского курса. Скорее всего, он продолжит использовать все возможные рычаги для давления на Пекин, в том числе и тему коронавируса. Юридические последствия В США еще с прошлого года активно подают судебные иски с требованием взыскать с Китая компенсации за пандемию. Так, в марте 2020 года адвокат и бывший федеральный прокурор Ларри Клейман подал коллективный иск против правительства КНР в суд в Северном округе Техаса. Юрист заявил, что Китай якобы разработал COVID-19 в рамках создания биологического оружия, что является нарушением законов США и международного права. В том же месяце в суд Южного округа Флориды поступил коллективный иск от жителей Майами-Дейд и Палм-Бич, а также от компании The Pitching Lab LLC. Истцы утверждали, что Китай "из собственных экономических интересов" скрыл информацию о начале пандемии, чем причинил людям стресс и эмоциональные страдания, нарушив тем самым общественный порядок. В том же году в суд обратились власти штата Миссури, требующие от Китая компенсации за нанесенный пандемией ущерб. При этом, как отмечали американские эксперты, все подобные иски обречены на провал, так как в США действует так называемый Акт о суверенном иммунитете от 1976 года. Этот документ гарантирует иностранным государствам защиту от американской юрисдикции, если речь не идет о коммерческой деятельности или терроризме.