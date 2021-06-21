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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте во время ЧС снизилась преступность

В городе не зафиксировали случаев мародерства

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Число преступлений в Ялте во время чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за интенсивных ливней, снизилось, фактов мародерства не зафиксировано, сообщил министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда в понедельник на заседании оперштаба.

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"Хочется сказать, что за трое суток не допущено фактов мародерства - не зафиксировали мы. И общее снижение преступности: 10 преступлений по ялтинскому региону зафиксированы", - сказал Каранда.

Он отметил, что при этом группировка сил и средств в Ялте и входящих в состав муниципалитета населенных пунктах увеличена. Полицейские обрабатывают большое число обращений - более 500 в день.

Глава крымского МВД уточнил, что экипажи ГИБДД будут участвовать и в организации движения для грузовиков, вывозящих мусор с городских улиц - сопровождать их, чтобы не возникало препятствий для проезда. Он добавил, что сил и средств МВД Крыма достаточно для решения задач в Ялте, пока просить помощи у федерального центра не придется.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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