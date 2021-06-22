Военные продолжают помогать населению Крыма, пострадавшего от стихии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 130 домов жителей Крыма очищены военнослужащими Минобороны России, оказывающими помощь населению, пострадавшему от стихии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота оказывает помощь жителям г. Керчи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной погодной аномалией. <...> Военные расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередачи и другой инфраструктуры. Уже очищены свыше 130 частных домов. Работы по оказанию помощи населению продолжаются", - отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в течение 22 июня планируется провести работы по восстановлению инфраструктуры центральной больницы г. Керчи, девяти детских садов и восьми муниципальных учреждений среднего общего образования, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков.

В Ялте с помощью специальной инженерной техники удалось укрепить временную дамбу на наиболее опасном участке. Были задействованы экскаваторы и бульдозеры, которыми оснащены части инженерных войск Южного военного округа.

"Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове к работе приступил сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа из Новочеркасска, - отметили также в Минобороны. - Военнослужащим предстоит провести специальную обработку и дезинфекцию социальных объектов, фасадов зданий, дорог и участков местности".

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указание по наращиванию группировки, оказывающей помощь жителям Крыма. На полуостров Министерство обороны РФ направило около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы развернуты в 36 населенных пунктах.